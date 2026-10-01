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أخبار الانتقالات | ريال مدريد وبرشلونة يستغلان مانشستر سيتي من أجل هالاند وليفربول يحدد موقفه النهائي من عودة أرنولد
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ليفربول يريد أليكس سكوت
أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث، وسط اهتمام كذلك من تشيلسي وآرسنال بالحصول على خدماته في يناير القادم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، إن بورنموث سيرفض فكرة التخلي عن اللاعب بمنتصف الموسم، ولكنه قد يدرس الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن النادي الإنجليزي سيطلب مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، وسط رغبة من صاحب الـ23 سنة في الرحيل لخوض تجربة جديدة.
المنافسة تبدأ على هالاند
تزامنًا مع الأنباء الأخيرة حول إدانة مانشستر سيتي في مخالفات مالية قد تؤدي إلى عقوبات ضخمة، بدأت الأندية تدرس إمكانية الاستفادة من هذا الأمر واستغلاله بأقصى شكل ممكن.
صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن برشلونة وريال مدريد، يترقبان موقف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، ويفكران في الحصول على خدماته في حالة هبوط سيتي أو طرده من البريميرليج.
اللاعب مرتبط بعقد مع سيتي حتى صيف عام 2034، والثنائي الإسباني بحاجة إلى حدث استثنائي من أجل إخراجه من ملعب الاتحاد.
ترقب لوضع ريان شرقي
الجميع يريد استغلال أزمة مانشستر سيتي، هذا ينطبق أيضًا على آرسنال وليفربول، حيث يترقب كل منهما موقف صانع الألعاب الفرنسي ريان شرقي.
وقال موقع "تيم توك" أن باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة أيضًا، جميعهم مهتمين بالتعاقد مع اللاعب في حالة تلقي مانشستر سيتي عقوبة إدارية صارمة من الدوري الإنجليزي.
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ظهير لايبزيج على رادار مانشستر
كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ديفيد راوم لاعب لايبزيج، من أجل حل مشكلة الظهير الأيسر التي يمر بها الفريق.
وأشارت إلى وجود منافسة من نظيره يوفنتوس، في الوقت الذي ينتهي عقد اللاعب مع النادي الألماني في الصيف، مما يجعله خيارًا جذابًا للأندية الراغبة في ضمه.
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ليفربول يرفض أرنولد
قال موقع "فوتبول إنسايدر" إن ليفربول لا توجد لديه أي نية، من أجل استعادة ترنت ألكساندر أرنولد وضمه للفريق في المستقبل القريب، في ظل معاناته مع المدرب جوزيه مورينيو في ريال مدريد.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعل إدارة الريدز تتردد في استعادة أرنولد، هو توقع رد الفعل السلبي الذي ستظهره جماهير الفريق لهذه الصفقة، بسبب توتر علاقتها مع اللاعب قبل رحيله.
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سمولينج ينضم لبورتو
أعلن نادي بورتو بشكل رسمي، عن التعاقد مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، من أجل تدعيم صفوف الفريق البرتغالي للموسم الجديد 2026/2027.
ومن المقرر أن يلعب المدافع الذي سيرتدي القميص رقم 6، بعقد قصير المدى حتى نهاية الموسم الجاري، حيث أعرب سمولينج عن تطلعه لهذه التجربة المميزة بمسيرته.
يوفنتوس يعرض لاعبه للبيع
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، عرض لاعبه تون كوبماينرس متاحًا للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نظرًا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الوقت الحالي.
وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس يشعر بالإحباط الشديد من المستويات الأخيرة للاعب، وسيتخلى عنه في يناير لو لم يتحسن مردوده.
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