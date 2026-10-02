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Dani Olmo Barcelona 2025-26Getty
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | أولمو يستهدف العودة إلى كرواتيا وريال مدريد يطارد إنجليزيًا جديدًا

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
برشلونة
ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • إقالة كيروش

    أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن إقالة كارلوس كيروش من تدريب المنتخب عقب سلسلة من العروض والنتائج المخيبة.

    المنتخب الغاني افتتح مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بخسارتين، ضد كوت ديفوار بهدفين نظيفين، ثم برباعية مقابل اثنين ضد جامبيا، ليقرر الاتحاد إقالة كيروش.

  • أولمو يستهدف العودة لدينامو زغرب

    قال "فيكاخيس" إن نجم برشلونة وإسبانيا داني أولمو يستهدف ختام مشواره في دينمامو زغرب الكرواتي، النادي الذي شهد بداية مشواره وتألقه عقب الرحيل عن "لا ماسيا"، المعلومة التي أكدها وكيله في ظهور إعلامي بالساعات الفائتة.

    وارتبط نجم خط الوسط بعرض من بايرن ميونخ في الأيام الماضية بحسب "سكاي"، إذ يرغب البافاري في التحرك لضمه في يناير.

  • ريال مدريد يستهدف كوانساه

    دخل ريال مدريد على الخط من أجل التعاقد مع مدافع ليفربول السابق وباير ليفركوزن الحالي جاريل كوانساه، بحسب "بيلد".

    الإنجليزي الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيمن محط اهتمام من آرسنال وتشيلسي أيضًا بحسب الصحيفة الألمانية.

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  • بولونيا يضم دارميان

    توصل بولونيا لاتفاق شخصي مع ماتيو دارميان، مدافع إنتر السابق، للانضمام لصفوفه مجانًا في الأيام المقبلة بحسب "فابريزيو رومانو".

    الدولي الإيطالي السابق انتهى عقده مع إنتر في يونيو الماضي وأصبح لاعبًا حرًا، وسينضم لبولونيا لتعويض إصابة إميل هولم.