AFP
أخبار الانتقالات | سكالوني يُعيد ميسي إلى الأرجنتين وفليك يرفض "4 صفقات مجانية" لبرشلونة!
كروبي لن يرحل في يناير
كشف الصحفي ديفيد أورنستين، عن عدم تخطيط إيلي جونيور كروبي، للرحيل عن بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مغلقًا الباب أمام التكهنات المتعلقة بانتقاله لصفوف آرسنال.
وقال أورنستين:"المعلومات التي حصلت عليها تقول إنه يريد الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة خارج إنجلترا في المستقبل القريب".
وهو الأمر الذي يمثل صدمة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا، حيث كان يطمح الإسباني في تعزيز هجوم آرسنال في الشتاء، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها حاليًا بهبوط مستوى فيكتور جيوكيريس وكاي هافيرتس وإيبرتشي إيزي.
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ميسي والعودة إلى الأرجنتين
كشفت شبكة "TNT Sports" الأرجنتينية عن ترحيب ليونيل سكالوني مدرب منتخب التانجو، بانضمام ليونيل ميسي للجهاز الفني الخاص به بعد اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.
ميسي سبق أن أنهى مسيرته مع الأرجنتين في أكتوبر الماضي، ولكن سكالوني يريد عودته من جديد لمساعدته خارج المستطيل الأخضر، ومن غير الواضح حتى الآن موقف ميسي من هذه الفكرة، مع ارتباطه بعقد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى 2028.
فليك يرفض 4 صفقات مجانية
كشف موقع "Elnacionalcat" الإسباني، عن قيام هانزي فليك مدرب برشلونة، برفض فكرة التعاقد مع 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي بالمجان في صيف عام 2027.
وأوضح أن الأسماء هي :فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، ريتشارليسون مهاجم توتنهام وكارو ميتوما جناح برايتون.
وجاء السبب الرئيسي للرفض، في ارتفاع أعمار هذا الرباعي، بالإضافة إلى سجل الإصابات الخاص ببعضهم في السنوات الأخيرة.
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ريال يراقب ثنائي برايتون
قال موقع "تيم توك" إن ريال مدريد يترقب الثنائي لوكا فوسكوفيتش وتشيما أندريس، بعد المستويات المذهلة لكل منهما مع برايتون منذ بداية الموسم الجاري.
العملاق المدريدي أعجب كثيرًا بقدرات فوسكوفيتش في مركز قلب الدفاع، ويتابع تطوره منذ انتقاله لبرايتون قادمًا من صفوف توتنهام.
وأما بالنسبة لأندريس، فيعتبر من الخيارات الرئيسية للميرينجي في خط الوسط، ولا يمكن استبعاد فكرة إعادته من جديد، حيث سبق أن بدأ مسيرته في أكاديمية النادي.
باريس يفتح ملف تجديد ماركينيوس
يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة التفاوض مع مدافعه البرازيلي ماركينيوس، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، بدلًا من الاتفاق الحالي الممتد حتى يونيو 2028.
صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت أن النادي دخل في محادثات مكثفة مع صاحب الـ32 سنة في الأسابيع الأخيرة، وهناك اقتناع كبير بجدية استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة، بسبب جودته في الملعب ودوره البارز في غرفة الملابس.
باريس يحاول الاحتفاظ بظهيره
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن اهتمام آرسنال بالتعاقد مع ديفيد بولي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي في 2027.
اللاعب لفت أنظار باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت أيضًا، في الوقت الذي يحاول فيه باريس إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد مدته 5 سنوات من أجل البقاء في ملعب حديقة الأمراء.
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قائمة مانشستر قبل تعيين بوتشيتينو
كشف موقع "ذا أثلتيك" عن قائمة المدربين التي استهدف مانشستر يونايتد التعاقد معها، قبل الاتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من أجل قيادة الفريق خلفًا لمايكل كاريك.
وأوضح أن القائمة شملت كل من : أوناي إيمري، فابيان هوتسلر، أنطونيو كونتي، إيدي هاو، يوليان ناجلسمان وديدييه ديشان، قبل أن تذهب الأفضلية في النهاية لبوتشيتينو الذي كلف النادي مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني.
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