Getty
أخبار الانتقالات | برشلونة يعود إلى راشفورد وأستون فيلا يخطف هدف ليفربول
الاتحاد يستبعد كيلر
استبعد الاتحاد مدافعه ستيفان كيلر من قائمة الفريق لمواجهة الفتح لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن، القائمة التي ضمت حضور ثمانية لاعبين أجانب.
ويأتي استبعاد كيلر عقب تقارير قالت إن الكاميروني قد يغادر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات،وجاء الرد من وكالة اللاعب بأن في حال استبعاده من القائمة المحلية قد يطلب الرحيل رسميًا عن الفريق.
جاكسون إلى فيلا
أعلن أستون فيلا رسميًا عن تعاقده مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قادمًا من تشيلسي.
وستكلف الصفقة فيلا مبلغًا في حدود 65 مليون يورو شاملة الحوافز بحسب الإعلام الإنجليزي.
برشلونة يتواصل مع راشفورد
قال "تيم توك" إن إدارة برشلونة تواصلت مع ماركوس راشفورد، وكذلك نظيرتها في آرسنال، من أجل استطلاع موقفه مع مانشستر يونايتد.
برشلونة كان يملك بندًا يعطيه حق ضم راشفورد نهائيًا في بداية الصيف مقابل ثلاثين مليون يورو عقب إعارته الموسم الماضي ولكن رفض تفعيله.
فيلا يتفق مع مباي
قال "فابريس هوكينجز" إن أستون فيلا توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم إبراهيم مباي مقابل 55 مليون يورو.
وكان الجناح السنغالي مطلوبًا في ليفربول ولكن فارق العرض والطلب مع بطل أوروبا بي إس جي أوقف الصفقة في الأيام الفائتة.
صراع إنجليزي على الخنوس
تحرك نيوكاسل في الساعات الماضية لاستطلاع إمكانية التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الجزائري بلال الخنوس من شتوتجارت بحسب "سكاي".
ونقلت الشبكة في نسختها الألمانية أن نيوكاسل ليس الفريق الوحيد المهتم باللاعب في البريميرليج، ولكن ينافسه أيضًا إيفرتون.
إليوت يقترب من فالنسيا
يقترب هارفي إليوت من مغادرة ليفربول مجددًا عقب إعارته الموسم الماضي إلى أستون فيلا، وذلك بحسب "ماتيو موريتو".
وقال الصحفي الإيطالي إن إليوت في طريقه إلى فالنسيا بصيغة الإعارة الجافة حتى نهاية الموسم الجاري.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا