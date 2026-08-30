أخبار الانتقالات | برشلونة يطلب ديماركو من إنتر والعيناوي يرحل عن روما وفريق أمرابط الجديد

توصل لايبزيج إلى اتفاق مع نيل العيناوي للانضمام إلى صفوفه مُعارًا مقابل أربعة ملايين يورو وأحقية شراء مقابل 25 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".

وسيعوض روما رحيل النجم المغربي بالتعاقد مع مارتين دي رون من صفوف أتالانتا، والذي سبق وعمل مع مدرب الفريق جيان بييرو جاسبيريني.