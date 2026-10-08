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أخبار الانتقالات | خطوة هامة من ألفاريز لمغادرة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتجه نحو "جوكر" فياريال
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الثلاثي يوافق على التجديد لآرسنال
أصبح الثلاثي "ديكلان رايس ومارتين أوديجارد ويوريين تيمبر"، على أعتاب التجديد لآرسنال خلال الأسابيع القادمة، بعد سلسلة من المحادثات الناجحة بين كافة الأطراف.
وقالت شبكة "تيم توك" البريطانية، إن آرسنال أحرز تقدمًا كبيرًا في عملية المفاوضات مع لاعبيه، وذلك لمنع أي محاولة من كبار أوروبا للتعاقد مع أي منهم الصيف القادم.
زيركزي يرحب بميلان
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضح أن الروسونيري سيتقدم بعرض على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، في محاولة ليست الأولى لإعادة اللاعب إلى إيطاليا من جديد.
ومن جانبه لا يمانع الهولندي هذه الخطوة، بسبب الصعوبات التي يلقاها للحصول على فرصة اللعب بانتظام مع الشياطين الحمر.
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صراع شرس على كوندي
"الجميع يريد جول كوندي" .. هذه الرسالة الواردة من الدوري الإنجليزي، بعدما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اهتمام آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول بضم نجم برشلونة.
وأوضحت أن برشلونة لا يريد التخلي عن المدافع الفرنسي بمبلغ منخفض، لذلك قد يوافق على بيعه في حالة وصول العرض المناسب، حيث يسعى لاستغلال المنافسة المحتدمة على ضمه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
مكتوميناي يخطط للعودة
أبدى سكوت مكتوميناي لاعب وسط نابولي، رغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، حيث تواصل وكيله مع عدة أندية في الفترة الأخيرة.
الصحفي "ساشا تافوليري" قال إن نابولي يقدر اللاعب بحوالي 25 إلى 30 مليون يورو، في الوقت الذي أصبح التجديد له غاية في الصعوبة بسبب مطالبه المالية.
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كين يتفق على التجديد
أكد الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" أن هاري كين اتفق بشكل نهائي على تجديد عقده مع بايرن ميونخ، بعد فترة من المفاوضات والمحادثات المستمرة.
وأوضح أن الأمور تسير الآن في مراحلها الأخيرة، حيث يستعد كين للتوقيع على عقد يربطه ببايرن حتى يونيو 2029.
خطوة من ألفاريز نحو برشلونة
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن تخطيط المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لتغيير وكيل أعماله، وذلك لتسهيل إمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن ألفاريز قرر التخلي عن وكيله فيرناندو هيدالجو، ويبحث عن شخص آخر، طمحًا في تحقيق حلمه بالانتقال لبرشلونة، بعد محاولة فاشلة من النادي الكتالوني لضمه في الميركاتو الأخير.
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برشلونة يتجه نحو "جوكر" فياريال
وفقًا لـ"ElNacional" فإن برشلونة قرر توجيه أنظاره نحو ألبرتو موليرو لاعب فياريال، ووضعه على رأس قائمة أهدافه في الفترة القادمة.
ومن جانبه، يعتبر المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، لاعب الوسط متعدد الاستخدامات من اللاعبين المفضلين له، بسبب قدراته الفنية المميزة وإمكانية لعبه في أكثر من مركز.
وفي حالة اتخاذ أي خطوة رسمية نحوه، سيرحب مولييرو بالانتقال لبرشلونة على حساب أي فريق آخر.
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