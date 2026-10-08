أخبار الانتقالات | خطوة هامة من ألفاريز لمغادرة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتجه نحو "جوكر" فياريال

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح أن الروسونيري سيتقدم بعرض على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، في محاولة ليست الأولى لإعادة اللاعب إلى إيطاليا من جديد.

ومن جانبه لا يمانع الهولندي هذه الخطوة، بسبب الصعوبات التي يلقاها للحصول على فرصة اللعب بانتظام مع الشياطين الحمر.