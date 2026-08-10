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أخبار الانتقالات | يوم حاسم بين برشلونة وخوليان ألفاريز .. غضب في الأهلي من إدوارد ميندي ومانشستر سيتي يحسم صفقة الحارس
ساوثهامبتون يتفق مع ديفين موباما
أكد الصحفي فابريستيو رومانو أن ساوثهامبتون اتفق شفهيًا مع مهاجم مانشستر سيتي الشاب ديفيد موباما، للتعاقد معه خلال الصيف الجاري على سبيل الإعارة بعد تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه.
فيما لا تزال المفاوضات جارية بين مسؤولي مانشستر سيتي وساوثهامبتون.
روجر إيبانيز يوافق على تجديد عقده مع الأهلي
بعد القلق خلال الأسابيع الماضية من رحيله في ظل تلقيه أكثر من عرض، يبدو أن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز استقر على تمديد إقامته داخل النادي الأهلي السعودي.
وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إيبانيز اتفق على عقد جديد مع شركة الراقي، تمتد إقامته بموجبه داخل قلعة الكؤوس حتى عام 2030.
لوكاس دين ينضم رسميًا لباريس سان جيرمان
أعلن باريس سان جيرمان رسميًا تعاقده مع الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دين قادمًا من أستون فيلا مقابل سبعة ملايين يورو.
ومن المقرر أن تمتد إقامة صاحب الـ33 عامًا داخل النادي العاصمي حتى نهاية يونيو 2029 بموجب العقد.
الأهلي يبحث إعادة فرانك كيسييه
بعدما قرر الرحيل في نهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده أملًا في الانضمام ليوفنتوس، فشل الأخير في تقديم عرض مرضٍ له، ليبحث الأهلي حاليًا إعادة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه من جديد.
وفقًا لشبكة "سكاي" فإن الأهلي استفسر عن شروط عودة كيسييه، فيما أبدى الأخير اهتمامه بمشروع النادي، ما يسهل المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت "سكاي" إلى أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد، لكن الأهلي حريص على إتمام الصفقة قريبًا.
باريس سان جيرمان يقترب من سوزوكي
يقترب باريس سان جيرمان من تدعيم صفوفه بحارس مرمى جديد، حيث تم صفقة زيون سوزوكي من بارما مقابل 35 مليون يورو، وفقًا لفابريتسيو رومانو.
وأشار رومانو إلى أنه لم يتضح بعد موقف باريس من سوزوكي بشأن إمكانية إعارته إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري أم بقائه في صفوف الفريق في حال رحيل لوكاس شوفالييه، على أن تُجرى المحادثات في هذا الجانب مطلع الأسبوع المقبل.
النصر يعلن ضم سامو كوستا رسميًا
بعد أسابيع عصيبة، أعلن النصر تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا قادمًا من ريال مايوركا.
وكان العالمي قد أتم اتفاقه مع البرتغالي والنادي الإسباني قبل أسابيع، لكنه حُرم من التعاقدات على خلفية أزمة مالية، قبل أن تحل مؤخرًا.
روي بيدرو يريد رحيل إدوارد ميندي عن الأهلي
في مفاجأة قوية، يزعم موقع "Tribuna Football" أن المدير الرياضي للأهلي روي بيدرو يرغب في رحيل الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن الفريق في الصيف الجاري.
تلك الرغبة نابعة من تدخل ميندي المتكرر في احتياجات الفريق بشكل يتجاوز دوره كلاعب، حيث تقدم بطلب التعاقد مع لاعب وسط بعد نقاشات عدة مع قادة الفريق، ما يغضب بيدرو.
يوم حاسم بين برشلونة وخوليان ألفاريز
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يدخل يومًا حاسمًا اليوم في مساعيه لضم مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز.
وأوضحت الصحيفة أن ألفاريز سيخبر دييجو سيميوني؛ المدير الفني لأتلتيكو مدريد؛ برغبته في الانضمام للبرسا، فيما قد تتصاعد حدة الأمور حال رفض رحيله.
مانشستر سيتي يحسم صفقة جيرونيمو رولي
أكد الصحفي نيكولا شيرا أن مانشستر سيتي حسم بالفعل صفقة الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي قادمًا من مارسيليا مقابل 3.6 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2028.
وأوضح شيرا أن الأرجنتيني سيخضع للفحص الطبي خلال الـ48 ساعة المقبلة، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي.
شرط ليفربول لرحيل كودي خاكبو
يزعم موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول سيفتح الطريق أمام لاعبه كودي خاكبو للانضمام لتوتنهام، حال نجح في تعزيز صفوفه بخيارات هجومية جديدة خلال الصيف الجاري.
وبحسب المصدر ذاته فإن حال نجاح مساعي ليفربول في ضم جناحي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وإبراهيم مباي، فإن رحيل خاكبو مضمون، على أن يقدم توتنهام عرضًا بما لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.
الميركاتو يشتعل في الهلال.. الدرعية يطارد طرابزون في صفقة نونيز ويقترب من حسم انتقال مالكوم!
يشهد سوق الانتقالات الصيفية تحركات غير متوقعة من جانب نادي الدرعية، الصاعد حديثًا لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لتعزيز صفوفه بصفقات ثقيلة.
ودخلت إدارة الدرعية في منافسة شرسة مع نادي طرابزون سبور التركي للظفر بخدمات المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الهلال، في حين قطعت شوطًا كبيرًا لحسم التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم قادمًا من الكيان الأزرق ذاته. (طالع التفاصيل)
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