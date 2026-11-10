أخبار الانتقالات | رحيل مايكل كاريك وشرط برشلونة لبيع جافي واهتمام مدريدي بلاعب آرسنال

تميل إدارة مانشستر يونايتد، للتخلي عن خدمات المدرب الإنجليزي مايكل كاريك، وذلك بسبب النتائج السيئة التي عانى منها الفريق على مدار الأسابيع الماضية.

وقال الصحفي ديفيد أورنستين، إن الإقالة ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة، مع استهداف أي من ماوريسيو بوتشيتينو أو إيدي هاو أو يوليان ناجلسمان من أجل خلافته.