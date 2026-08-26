أخبار الانتقالات | نجم جزائري يجاور مرموش في توتنهام وبوعدي ينتقل رسميًا إلى مانشستر سيتي

حصل المهاجم المصري عمر مرموش، على الإذن النهائي من مانشستر سيتي، من أجل خوض الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن اللاعب قام بتوديع زملائه في سيتي، قبل انضمامه لسبيرز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بقيمة 50 مليون جنيه استرليني مع 10 ملايين كمتغيرات مستقبلية.