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أخبار الانتقالات | برشلونة يختار نجم أتلتيكو مدريد لحل أزمته الدفاعية .. واهتمام قطري وإماراتي بكريم بنزيما
صراع ثلاثي على ريان شرقي
بحسب الصحفي إكرم كونور فإن الثلاثي ريال مدريد، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يراقب ريان شرقي؛ لاعب مانشستر سيتي.
وأشار كونور إلى أن مانشستر سيتي يستبعد رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فيما يُقدر قيمته بـ150 مليون يورو، حال لعبت العقوبات المحتملة على النادي على خلفية الـ114 تهمة دورًا في تغيير الموازين.
برشلونة وريال مدريد ضمن خماسي مهتم بهالاند
لا يزال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند محل اهتمام من كبرى أندية أوروبا، حيث يعمل الثنائي برشلونة وريال مدريد خلف الكواليس للتعاقد معه في صيف 2027.
ووفقًا لموقع "تيم توك" فإن الثنائي الإسباني على تواصل مستمر مع وسطاء، بعد علمهما برغبة النرويجي في الانضمام للدوري الإسباني.
وأكد الموقع ذاته أن ليفربول وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان كذلك مهتمون بنجم مانشستر سيتي.
فليك يطلب ضم مارك بوبيل
أكدت صحيفة "إل ناسيونال" أن هانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، طلب التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل في صيف 2027، كهدف رئيسي لدعم الخط الخلفي في ظل المعاناة الدفاعية بالموسم الجاري، رغم الخلافات بين الناديين على خلفية صفقة خوليان ألفاريز.
فيما يتردد النادي المدريدي في بيع صاحب الـ23 عامًا، مع امتداد عقده حتى يونيو 2030.
ليفربول مهتم بجمال موسيالا
يزعم موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول يدرس إمكانية التعاقد مع جمال موسيالا؛ لاعب بايرن ميونخ، في صيف 2027.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي الإنجليزي يتابع ما يقال عن الشرط الجزائي في عقد موسيالا مع البافاري، في ظل احتمالية تفعيله في الصيف المقبل.
فيما أن يتحرك ليفربول جديًا لضمه إلا بعد التأكد من تحسن حالته الصحية والبدنية، كون الصفقة ستكون باهظة.
اهتمام قطري وإماراتي بكريم بنزيما
أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك أندية قطرية وإماراتية مهتمة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي المقبل.
وبحسب المصدر ذاته فإن الأندية السعودية ليس لديها اهتمام فعلي بضم الفرنسي، بعد رحيله عن الهلال، بجانب استبعاد تلقيه عرض من ليون.
ومن المقرر أن يدرس بنزيما كافة الخيارات دون استبعاد خيار اعتزال اللعب نهائيًا.
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