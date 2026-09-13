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أخبار الانتقالات | ديماركو يقطع الطريق على برشلونة .. وريال مدريد يجهز 70 مليون يورو من أجل نجم آرسنال
ديماركو يقطع الطريق على برشلونة
في وقت زعمت به صحيفة "سبورت" أن الأمور المالية قد تلعب ضد إنتر في ملف تجديد عقد ظهيره فيديريكو ديماركو، وتخدم برشلونة الذي يستهدف ضمه، تؤكد صحيفة "كورييري ديلو سبورت" ما هو عكس ذلك..
بحسب الصحيفة الإيطالية فإن الأسابيع المقبلة ستشهد بعض التطورات في تجديد عقد ديماركو مع النيراتزوري، بعدما التقى ممثلو اللاعب بداريو باتشين؛ المدير الرياضي للنادي، وقد أخطروه برغبة موكلهم في البقاء مع إنتر حتى نهاية مسيرته.
ليفربول يفاضل بين رباعي في الوسط
يسعى ليفربول لدعم خط وسطه خلال الميركاتو الشتوي 2027، وقد حدد قائمة من أربعة لاعبين لاختيار أحدهم في يناير المقبل.
القائمة ضمت بحسب موقع "تيم توك": ألكساندر ستانكوفيتش (إنتر)، أليكس سكوت (بورنموث)، مانو كونيه (روما)، ولامين كامارا (موناكو).
آرسنال مهتم بنيكو باز
بحسب "ElDesmarque" فإن آرسنال يراقب تألق نيكو باز مع كومو، بحثًا عن إمكانية التعاقد معه خلال فترات الانتقالات المقبلة.
لاعب الوسط الشاب مرتبط بعقد بالفعل مع النادي الإيطالي ممتد لنهاية يونيو 2028، بخلاف امتلاك ريال مدريد حق إعادة شرائه مرة أخرى مقابل 80 مليون يورو، لذا طريق الجانرز لن يكون سهلًا نحو صاحب الـ22 عامًا.
فولهام يدعم أربيلوا
ترفض إدارة فولهام إقالة المدرب ألفارو أربيلوا مع مرور أول أربع جولات من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي رغم تلقي ثلاث هزائم والتعادل في لقاء وحيد.
ووفقًا لموقع "تيم توك" فإن إدارة النادي الإنجليزي ترى علامات مبشرة على الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رغم النتائج السلبية، حيث يحتاج لبعض الوقت لتنفيذ كامل أفكاره وانعكاس ذلك على النتائج.
ريال مدريد يجهز 70 مليون يورو من أجل زوبيميندي
تؤكد صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد سيعود للاعب آرسنال مارتن زوبيميندي في الشتاء المقبل، بعدما تواصل مع ممثليه بالفعل في الصيف الماضي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن النادي الملكي يجهز 70 مليون يورو لضم زوبيميندي، فيما تشير التقارير إلى أن نظيره الإنجليزي سيطلب مبلغًا مقارب لذلك قبل الموافقة على إطلاق سراح لاعبه.
هل سيدرب بيب جوارديولا محمد صلاح؟ رد حاسم من وكيله على شائعات طرابزون سبور
أشارت تقارير حديثة إلى أن طرابزون سبور قدّم عرضاً رواتب مذهلاً بقيمة 13 مليون يورو لإغراء جوارديولا بالانتقال إلى الدوري التركي الممتاز. وكانت هذه الخطوة ستجمع المدرب الإسباني الأيقوني مع صلاح، عقب انتقال المهاجم المصري البارز إلى العملاق التركي.
غير أن احتمال تولي جوارديولا تدريب بطل الدوري التركي الممتاز سبع مرات قد استُبعد بشكل قاطع. فقد جرى التواصل مع ممثليه لتوضيح مستقبله القريب، ما بدّد سريعاً الشائعات المثيرة التي تتداولها وسائل الإعلام التركية. (طالع التفاصيل)
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