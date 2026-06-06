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Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يستهدف جناح ليفربول ووكيل كلوب يرد على أنباء تدريب ريال مدريد

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تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • كييزا يفضح صفقة جونز وإنتر وحقيقة رحيله عن ليفربول

    في حواره مع "لاجازيتا"، أكد فيديريكو كييزا أن كيرتس جونز زميله في ليفربول سأله عن الحياة في إيطاليا، وذلك عقب الحديث عن اتفاق شخصي بين اللاعب وإنتر، ومفاوضات بين الأخير والريدز.

    وبخصوص مستقبله عقب قلة المشاركات في آخر عامين، أوضح كييزا بأنه سيخوض فترة الإعداد مع ليفربول في الولايات المتحدة، ثم سيتحدث مع النادي بخصوص مسألة البقاء أو الرحيل.

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  • بايرن يستهدف ريو نجوموها

    ذكرت "بيلد" وعدة مصادر مطلعة في ألمانيا أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع موهبة ليفربول ريو نجوموها في الانتقالات الصيفية الجارية.

    وشددت المصادر أن ليفربول لا يفكر على الإطلاق في التفريط بالنجم الشاب، ولكن بايرن ميونخ مستعد لفتح المفاوضات مع الريدز في ظل إعجابه بالجناح.

  • نفي رحيل كلوب إلى مدريد

    عقب تصريحات إنريكي ريكيلمي، المرشح الرئاسي لريال مدريد، بخصوص تعيين يورجن كلوب مدربًا حال فوزه، خرج وكيل المدرب الألماني مع "سكاي" ووضح عدم صحة الأمر.

    وقال وكيل المدرب السابق لليفربول وماينز: "الأمر مزعج لأنه لا يفكر في العودة للتدريب وسعيد في منصبه بريد بول".

  • موناكو يحسم مصير فاتي

    ذكر "فابريزيو رومانو" أن موناكو سيبقي على أنسو فاتي بصفة نهائية ضمن صفوفه، وسيفعل بند الشراء النهائي من صفوف برشلونة بالأيام المقبلة.

    وبحسب الاتفاق وقت إعارة اللاعب الصيف الماضي، يدفع النادي الفرنسي مبلغًا يقارب 11 مليون يورو لشراء فاتي بصفة نهائية.