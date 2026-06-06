أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يستهدف جناح ليفربول ووكيل كلوب يرد على أنباء تدريب ريال مدريد

في حواره مع "لاجازيتا"، أكد فيديريكو كييزا أن كيرتس جونز زميله في ليفربول سأله عن الحياة في إيطاليا، وذلك عقب الحديث عن اتفاق شخصي بين اللاعب وإنتر، ومفاوضات بين الأخير والريدز.

وبخصوص مستقبله عقب قلة المشاركات في آخر عامين، أوضح كييزا بأنه سيخوض فترة الإعداد مع ليفربول في الولايات المتحدة، ثم سيتحدث مع النادي بخصوص مسألة البقاء أو الرحيل.