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أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يفتح باب رحيل "المريض" موسيالا وريال مدريد يحسم مصير براهيم دياز
ريال مدريد يقرر تجديد عقد براهيم وفالفيردي
قرر ريال مدريد تمديد عقد الثنائي فيديريكو فالفيردي وبراهيم دياز ضمن حملة تمديد عقود اللاعبين الحالية بالنادي.
وسيمضي اللاعبان عقدًا حتى 2031 بحسب "فابريزيو رومانو" لينضما إلى أردا جولر وأوريليين تشواميني وتيبو كورتوا في تمديد عقودهم مع النادي الملكي.
رومينيجه يفتح الباب لرحيل موسيالا
علق عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه مع "سكاي" على مسألة عقد جمال موسيالا التي طرحها الرئيس الشرفي أولي هونيس مؤخرًا في ظل مرض اللاعب وتلقيه علاجًا قد يؤثر على مستواه الفني.
وقال رومينيجه إن طبيعة مرض موسيالا قد تصعب عودته لمستواه الفني الطبيعي، وأن النادي سيتحدث مع وكلاء اللاعب في ظل عقده الضخم، مشيرًا إلى صعوبة بيع اللاعب بسبب حالته المرضية ولكن شدد أن النادي يجب أن يراجع الموقف بأكمله، مشددًا على صحة كلمات هونيس والتفكير في مصلحة النادي واللاعب.
فان دايك يرد على تقارير رحيله
رد فيرجيل فان دايك مع "سكاي" على التقارير التي ربطته بالرحيل عن ليفربول بنهاية عقده الحالي في نهاية الموسم، وأوضح أنه لا يملك أي فكرة بخصوص خطط الناديه له، أو خطوته القادمة.
وارتبط القائد الهولندي المخضرم بعرض من صفوف ميلان في الأيام الماضية، وأن النادي الإيطالي بحسب التقارير يستهدف ضمه مجانًا الصيف القادم.
ريال مدريد يقرر إعادة نيكو باز
أكد "فابريزيو رومانو" الأنباء المنتشرة بخصوص قرار ريال مدريد تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو الصيف القادم.
ويحق لريال مدريد إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني مقابل دفع 80 مليون يورو بحسب الاتفاق مع النادي الإيطالي الصيف الفائت.
أوسيمين يرحب بمانشستر
ذكرت "صن" أن فيكتور أوسيمين يرحب بفكرة الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في انتقالات يناير المقبلة.
وأفاد التقرير بأن يونايتد قد يتقدم بعرض تتجاوز قيمته المائة مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم النيجيري عقب إصابة بنجامين شيشكو التي ستبعده لشهور عن الملاعب.
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