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أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يتحرك لضم أولمو في يناير ومانشستر يونايتد يضم لاعب ليفربول الشاب
يونايتد يضم كوندي من ليفربول
سيعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع موهبة ليفربول إسحاق كوندي في الساعات المقبلة بحسب "فابريزيو رومانو".
كوندي، ستة عشر عامًا، يلعب في مركز الجناح، وتوصل يونايتد لاتفاق للتعاقد معه بحسب الصحفي الإيطالي وسيعلن عن الصفقة بصورة رسمية قريبًا.
بايرن يخطب ود أولمو
ذكرت "سكاي" أن بايرن ميونخ وضع خطة احتياطية لتأمين نفسه في حال رحيل مايكل أوليسي، وعدم استقرار حالة جمال موسيالا الصحية، بضم داني أولمو.
ويستهدف بايرن ضم نجم برشلونة وإسبانيا في يناير المقبل، ولكن مطالب برشلونة المتوقعة بالحصول على مبلغ في حدود سبعين مليون يورو قد تصعب الصفقة بحسب التقرير.
ليفربول يستهدف إعادة مورتون
قال "تيم توك" إن ليفربول يستهدف إعادة تايلر مورتون عقب تألقه الكبير في فرنسا منذ انتقاله إلى صفوف ليون قبل عامين.
ويحظى متوسط الميدان باهتمام من عدة أندية إنجليزية كذلك، وهي نوتنجهام، برايتون، وكريستال بالاس بحسب التقارير.
تشيلسي يراقب خوسانوف
أفاد "كوت أوفسايد" بأن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف إذا قرر الأخير الرحيل عن ناديه.
ليس فقط تشيلسي من يراقب نجم أوزباكستان بحسب التقرير، ولكنه أحد أربعة أندية في البريميرليج مهتمة بضم اللاعب.
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