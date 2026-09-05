أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يجدد عقود سداسي وآرسنال يستهدف رافينيا في يناير

قالت صحيفة "الرياضية" إن القادسية قد توصل لاتفاق مع لايبزيج من أجل التعاقد مع جناحه الشاب سليمان ساني.

وكانت "سكاي" في نسختها الألمانية ذكرت أن القادسية قد تقدم قبل أيام بعرض لضم الجناح الأيسر مقابل 8 مليون يورو.



