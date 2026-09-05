Getty Images
أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يجدد عقود سداسي وآرسنال يستهدف رافينيا في يناير
القادسية يضم ساني
قالت صحيفة "الرياضية" إن القادسية قد توصل لاتفاق مع لايبزيج من أجل التعاقد مع جناحه الشاب سليمان ساني.
وكانت "سكاي" في نسختها الألمانية ذكرت أن القادسية قد تقدم قبل أيام بعرض لضم الجناح الأيسر مقابل 8 مليون يورو.
باريس يجدد لسداسي
قبل مباراة موناكو الجمعة التي انتهت بهزيمته 1-2، أعلن باريس سان جيرمان عن تجديد عقد مدربه لويس إنريكي وخماسي من لاعبي الفريق.
ووقع المدير الفني عقدًا حتى يونيو 2030، بينما وقع الرباعي جواو نيفيس، سيني مايولو، ويليام باتشو، ولوكاس بيرالدو حتى يونيو 2031، وفابيان رويز حتى يونيو 2028.
جاياردو يدرب الإكوادور
أكد "سيزار لويس ميلو"، الصحفي الأرجنتيني، التقارير بخصوص توقيع مارسيلو جاياردو عقود تدريب منتخب الإكوادور.
وسيوقع مدرب الاتحاد وريفر بليت السابق عقدًا طويل الأمد حتى 2030 بهدف قيادة المنتخب الإكوادوري إلى المونديال.
آرسنال يستهدف رافينيا في يناير
خرج موقع "فيكاخيس" بتقرير يتحدث عن وجود نية من قبل إدارة آرسنال للتحرك في انتقالات يناير للتعاقد مع نجم وقائد برشلونة رافينيا.
وذكر التقرير أن المدفعجية سيقدمون عرضًا بقيمة 68 مليون جنية استرليني من أجل إقناع برشلونة بالتفريط في نجمه منتصف الموسم.
تشيلسي رفض بيسوما
ذكرت "صن" أن تشيلسي عُرض عليه ضم يفيس بيسوما في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لتعويض فشله بضم بديل لإنزو فيرنانديز.
وانتهى عقد متوسط الميدان الدولي المالي مع توتنهام في يونيو الماضي، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق جديد مع أي فريق.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا