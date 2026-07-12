أخبار الانتقالات | باريس يسعى وراء نجم برشلونة .. اتفاق جديد بين ريال مدريد وفينيسيوس وأياكس يستهدف لاعب الهلال

أكدت صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لجيسي بيسيو؛ جناح أيسر كلوب بروج، بعد رفض العرض الأول.

النادي الكتالوني كان قد قدم عرضًا أوليًا بقيمة تسعة ملايين يورو، وهو ما رفضه نظيره البلجيكي، في وقت وافق به صاحب الـ18 عامًا على الانتقال للأول.

كلوب بروج أيضًا لا يمانع إتمام الصفقة لكن المشكلة في الماديات، بخلاف مطالبته بالحصول على نسبة كبيرة من إعادة بيعه مستقبلًا.



