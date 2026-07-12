Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | باريس يسعى وراء نجم برشلونة .. اتفاق جديد بين ريال مدريد وفينيسيوس وأياكس يستهدف لاعب الهلال
برشلونة يحاول من جديد مع بيسيو
أكدت صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لجيسي بيسيو؛ جناح أيسر كلوب بروج، بعد رفض العرض الأول.
النادي الكتالوني كان قد قدم عرضًا أوليًا بقيمة تسعة ملايين يورو، وهو ما رفضه نظيره البلجيكي، في وقت وافق به صاحب الـ18 عامًا على الانتقال للأول.
كلوب بروج أيضًا لا يمانع إتمام الصفقة لكن المشكلة في الماديات، بخلاف مطالبته بالحصول على نسبة كبيرة من إعادة بيعه مستقبلًا.
رافضًا عروض السعودية .. ديبالا يجدد عقده مع روما
أوضح الصحفي نيكولا شيرا أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جدد بالفعل عقده مع نادي العاصمة الإيطالية "روما" حتى عام 2027 مع خيار التمديد لعام آخر بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي.
وبموجب العقد الجديد من المقرر أن يتقاضى الأرجنتيني 2.5 مليون يورو بخلاف المكافآت.
وكان ديبالا قد تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا من السعودية وأمريكا بجانب بوكا جونيوز، لكنه فضل البقاء في روما.
أياكس يصارع الأهلي على ضم عز الدين أوناحي
بعدما ارتبط اسم المغربي عز الدين أوناحي بالأهلي السعودي خلال الأيام الماضية، ظهر أياكس في الصورة ليشتد الصراع على لاعب جيرونا.
بحسب فابريتسيو رومانو فإن النادي الهولندي فتح خط تفاوض مع أوناحي وجيرونا، حيث يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 25 مليون يورو، لكن أياكس يتفاوض حول المبلغ.
باريس مهتم بفيران توريس
بحسب صحيفة "ليكيب" فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة فيران توريس، الممتد عقده مع البرسا حتى نهاية يونيو 2027.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب لويس إنريكي والإدارة الرياضية للنادي الباريسي تقدر بشكل كبير توريس، لكن التعاقد معه مرهون برحيل برادلي باركولا.
اتفاق جديد بين ريال مدريد وفيني
طال الحديث عن تجديد عقد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، لكن يبدو أن الحسم اقترب، حيث أكدت صحيفة "آس" أن الطرفين اتفقا على الاجتماع للاتفاق في نهاية يوليو الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الميرينجي وفيني واثقون من الوصول إلى اتفاق بشأن عقد جديد، إذ يرغب البرازيلي في البقاء داخل الملكي.
أياكس يستهدف ماركوس ليوناردو
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو سعي نادي أياكس الهولندي لضم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضح رومانو أن النادي الهولندي فتح خط تفاوض بالفعل مع البرازيلي، على أن تشهد الأيام المقبلة بعض التطورات في ظل رغبة الهلال في التخلص منه.
عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!
على الرغم من خروجه مبكرًا من نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن رحلة المنتخب السعودي كشفت النقاب عن بعض الأسماء التي قد تحظى بفتح أبواب الاحتراف في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي.
المدافع عبد الإله العمري، الذي لعب دورًا في قيادة النصر للقب دوري روشن السعودي، بات محل أنظار أوروبية، حيث كان بمثابة إحدى النقاط المضيئة في مسيرة الأخضر في مونديال أمريكا الشمالية. (طالع التفاصيل)
الصفقة الثالثة ضاعت.. أربيلوا يستهدف ضم ثنائي ريال مدريد لتعزيز صفوف فولهام
يسعى ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لفريق فولهام، لضم ثنائي ريال مدريد، فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا، لتعزيز صفوفه، بينما تلاشت آماله في ضم فران جارسيا بعد رحيله رسمياً إلى ريال بيتيس. (طالع التفاصيل)
كواليس الخيانة.. تفاصيل صادمة حول تدمير علاقة بايرن ميونخ بليفاندوفسكي وضياع صفقة هالاند!
لم يعد سراً أن بايرن ميونخ كان يسعى بشراسة للتعاقد مع إرلينج هالاند. ومع ذلك، فإن تعامل الإدارة مع هذا الملف لم يكن يتسم بالشفافية دائماً، خاصة تجاه نجمهم روبرت ليفاندوفسكي. (طالع التفاصيل)
"هوس رافينيا" يضرب الهلال .. عرض تاريخي ينتظره وبرشلونة يفتح أبواب السعودية أمامه!
"الهلال مهووس برافينيا" .. هكذا وصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، محاولات وسعي الزعيم للتعاقد مع الجناح البرازيلي من برشلونة خلال هذا الصيف.
النادي السعودي سبق أن قام بأكثر من محاولة لضم رافينيا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في إقناع اللاعب بمغادرة أوروبا والانتقال إلى دوري روشن. (طالع التفاصيل)
انهيار مفاجيء في صفقة خلايلة إلى إنتر؟ .. بطل إيطاليا يفشل في تسجيل اللاعب
مشكلة بشأن عنان خلايلة في إنتر، إذ لا يمكن في الوقت الحالي الإعلان رسميًا عن التعاقد مع الجناح الجديد للفريق، الذي انضم من نادي يونيون سانت خيلواز مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت؛ فوفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديل سبورت»، طلب الاتحاد الإيطالي للرياضة (CONI) إجراء فحوصات محددة إضافية بعد الفحوصات الطبية، والتي ستُجرى في بداية الأسبوع، بين يومي الاثنين والثلاثاء. (طالع التفاصيل)
بعد حسم صفقة أديمي في برشلونة .. فيران توريس يقترب من باريس سان جيرمان
ذكرت "موندو" أن باريس سان جيرمان في مفاوضات مع مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا فيران توريس، التقرير الذي أكده أيضًا جيانلوكا دي مارزيو من "سكاي".
وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن اللاعب لا يمانع الانتقال لبطل أوروبا وفرنسا رغم سابق تصريحاته عن رؤيته لنفسه في قميص برشلونة الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
لعبة من وكيل أعماله؟ مانشستر سيتي وتوتنهام يتدخلان لإفساد صفقة ترينكاو على الأهلي!
قرر الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتوتنهام، التدخل من أجل تعطيل انتقال فرانشيسكو ترينكاو لاعب سبورتينج لشبونة إلى صفوف الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وهو الأمر الذي دفع اللاعب لتأجيل حسم مستقبله، بعدما كان قريبًا للغاية من الانضمام للراقي، لخوض رحلة جديدة بعيدًا عن أوروبا في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا