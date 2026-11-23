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أخبار الانتقالات | اتصالات بين إيفان توني ومانشستر يونايتد وثنائي يستهدف موسيالا
اتصالات بين توني ومانشستر يونايتد
قال موقع "تيم توك" إن وسطاء أقاموا محادثات بين مانشستر يونايتد ونجم الأهلي إيفان توني لاستطلاع فكرة انضمامه في يناير المقبل.
وذكر التقرير أن يونايتد يظن أن إتمام الصفقة ممكن بصيغة الإعارة في ظل تبقي 18 شهرًا في عقد الإنجليزي مع ناديه بالوقت الراهن.
ويبحث يونايتد عن معوض لقلب هجومه بنجامين شيشكو الذي تعرض للإصابة وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر خلال الفترة القادمة.
ثنائي البريميرليج يتابع موقف موسيالا
قال "تيم توك" إن الثنائي آرسنال وليفربول معجبان بالنجم الألماني جمال موسيالا، وقد يعيدان إحياء هذا الاهتمام عقب أزمته الأخيرة مع بايرن ميونخ.
وخرجت تقارير تتحدث عن رغبة من بايرن ميونخ لبيع اللاعب أو تعديل عقده على ضوء أزمته الصحية الأخيرة وعدم قدرته على اللعب باستمرارية.
هيرموسو يجدد مع روما
ذكر "فابريزيو رومانو" أن روما في طريقه للحفاظ على قلب دفاعه ماريو هيرموسو عبر تمديد عقده.
وسيوقع النجم الإسباني عقدًا حتى يونيو 2029 مع النادي العاصمي الإيطالي عقب تألقه الكبير الآونة الأخيرة وتثبيت مكانه كأساسي.
باريس يحدد معوض كفاراتسخيليا ودوي
كشفت "لو باريسيان" عن خطط باريس سان جيرمان لميركاتو الشتاء من أجل تعويض المصابين خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي.
وقال التقرير إن النادي سيبحث عن لاعب جناح يملك القدرة على المراوغة، وحدد الثنائي إلي جونيور كروبي من بورنموث، وباريس برونر من موناكو.
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