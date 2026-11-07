أخبار الانتقالات | إيراولا يُلمح إلى رحيل أليسون وريال مدريد يراقب حارس اليابان

في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة للقاء ليفربول المقبل بالبريميرليج، ناقش مدرب الفريق أندوني إيراولا مستقبل البرازيلي أليسون بيكر الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.

وقال إيراولا إن السؤال بخصوص رحيل البرازيلي يجب أن يوجه للاعب وليس له، وأنه لا يعرف صراحة إذا كان سيستمر أم لا في صفوف ليفربول.

وربطت تقارير أليسون بالعودة للبرازيل من بوابة فلامنجو، بالإضافة لعروض إيطالية، وبالتحديد من يوفنتوس الذي استفسر عن ضمه الصيف الفائت.