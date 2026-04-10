أخبار الانتقالات | أمريكا تنادي نيمار وريال مدريد يصارع ليفربول على أوليسي وأليسون يعود لإيطاليا
تأكيدات بخصوص اهتمام ريال مدريد بضم أوليسي
أكد كريستيان فالك، الصحفي في "بيلد" وجود اهتمام من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ مايكل أوليسي، والذي تألق ضد النادي الملكي في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع.
وتم ربط اللاعب مسبقًا بليفربول من أجل تعويض رحيل محمد صلاح الصيف القادم، وبحسب التقارير، يحدد بايرن ميونخ سعر الفرنسي في حدود 130 مليون يورو.
أليسون يرحب بيوفنتوس
ذكرت "لاجازيتا" أن أليسون بيكر أبدى انفتاحًا على فكرة الانتقال لصفوف يوفنتوس الصيف المقبل ومغادرة ليفربول.
وينتهي عقد الحارس البرازيلي في يونيو 2027 ولكن تكرر إصاباته فتح المجال للحديث عن تخلي ليفربول عن خدماته الصيف القادم.
سينسيناتي يفاوض نيمار
قالت "نيويورك تايمز" إن سينسيناتي إف سي الأمريكي فتح خطًا للتواصل مع النجم البرازيلي نيمار لاستطلاع مسألة ضمه عقب نهاية عقده الحالي مع سانتوس.
ووقع النجم البرازيلي المخضرم عقدًا جديدًا مع سانتوس ينتهي في ديسمبر من العام الجاري، على أمل اللعب باستمرارية من أجل التواجد في المونديال الأمريكي المقبل.
كوناتي يقترب من التجديد
وصلت المفاوضات بين ليفربول ومدافعه إبراهيما كوناتي لمراحل متقدمة من أجل توقيع عقد جديد بحسب "فابريزيو رومانو".
وينتهي عقد كوناتي الحالي في يونيو المقبل وتم ربطه بعرض من ريال مدريد وآخر من بايرن ميونخ في الشهور الفائتة.
أندي روبرتسون يعلن مغادرة ليفربول
أعلن أندي روبرتسون رحيله عن صفوف ليفربول بحلول نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري.
الظهير الأيسر الاسكتلندي كان على وشك الانضمام إلى صفوف توتنهام في يناير ولكن تراجع عن قراره واستمر مع الريدز.