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أخبار الانتقالات | أستون فيلا يخطف صفقة باريس سان جيرمان وانفراجة في مفاوضات كانسيلو وبرشلونة
باريس سان جيرمان يحسم صفقة جودتس من أياكس رسميًا
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميًا مع الجناح الشاب ميكا جودتس قادمًا من صفوف نادي أياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الجاري.
وتقدر القيمة المالية للصفقة بحوالي 55 مليون يورو ما يعادل 47 مليون جنيه إسترليني لتدعيم خط هجوم النادي الباريسي.
انهيار صفقة انتقال سوزوكي إلى باريس سان جيرمان
كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال الحارس الياباني زيون سوزوكي من بارما إلى باريس سان جيرمان باتت على وشك الانهيار التام بعدما كان هناك اتفاق شفهي مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح أن سبب تعثر الصفقة يعود إلى مشكلات طرأت من جانب اللاعب الذي تألق بصورة لافتة في منافسات كأس العالم الأخيرة، والسبب هو المغالاة في طلب العمولات من قبل وكلاء الياباني.
أستون فيلا يضغط لضم سوزوكي ويثير الشكوك حول مستقبل مارتينيز
كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي أستون فيلا عاد للضغط بقوة من أجل التعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي لاعب نادي بارما بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان.
وتضع هذه التحركات مستقبل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في مهب الريح داخل النادي الإنجليزي في ظل اهتمام كبير ومتواصل من نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.
وتواصل يوفنتوس بالفعل مع "ديبو" في الساعات الماضية من جديد بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن المسافة بين العرض والطلب بين الطرفين لا زالت بعيدة بحسب التقرير.
انفراجة في مفاوضات كانسيلو
يستعد مسؤولو برشلونة لسفر جواو كانسيلو من الرياض في الساعات المقبلة بعد حسم صفقة انتقاله بصورة نهائية إلى صفوف الفريق من الهلال بحسب "فابريزيو رومانو".
وكانت آخر التقارير تتحدث عن رفع الهلال مطالبه المالية من أجل التخلي عن البرتغالي، ولكن نشر اللاعب البرتغالي صورة بقميص برشلونة عبر إنستجرام وعلامة الساعة الرملية، في تلميح ربما لاقتراب الطرفين وعودته للبلوجرانا.
تشيلسي يحدد سعر نيكولاس جاكسون
يطلب تشيلسي مبلغًا يقارب 75 مليون يورو من أجل التخلي عن مهاجمه نيكولاس جاكسون هذا الصيف عقب عودته من الإعارة في بايرن ميونخ، وذلك بحسب "راديو مونت كارلو".
ويحظى اللاعب بإعجاب من توتنهام، أستون فيلا، وأتلتيكو مدريد، ولكن بدون تحركات جدية من أي من الأطراف المهتمة لإتمام ضم السنغالي.
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