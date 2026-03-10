أخبار الانتقالات | مرشح جديد لخلافة أربيلوا في ريال مدريد.. وبرشلونة يتمسك بنجمهَ!

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يتابع باهتمام وضع المدافع الشاب مايلز لويس سكيلي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

وأوضح موقع تيم توك أن النادي الملكي يرى في اللاعب البالغ من العمر تسعة عشر عاماً بديلاً مناسباً للرحيل المحتمل للمدافع فران جارسيا في الصيف المقبل.

وتتحدث التقارير عن شعور اللاعب بالإحباط نتيجة قلة مشاركاته بصفة أساسية مع ناديه اللندني مما قد يدفع المقربين منه للبحث عن وجهة جديدة تضمن له التطور والمشاركة المستمرة.