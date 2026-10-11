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أخبار الانتقالات | أربيلوا يرد على شائعات الإقالة من تدريب فولهام وليفربول يستهدف كوندي
أربيلوا يرد على شائعات إقالته
رد ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، على التقارير بخصوص الضغوط التي تحيط بمستقبله مع فولهام عقب خسارة الفريق ضد إبسويتش السبت بالبريميرليج.
وقال الإسباني للإعلام عقب اللقاء إنه درب في أكبر فرق العالم ويعرف كيف يتعامل مع الضغوط، وذلك عقب البداية الصعبة التي شهدت جمع الفريق نقطتين فقط حتى الآن.
بايرن يدخل سباق جابرييل
دخل بايرن ميونخ هو الآخر سباق التعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد جي جي جابرييل عقب رفض الأخير تمديد عقده مع ناديه، وذلك بحسب "سكاي".
ويحظى اللاعب بإعجاب ريال مدريد وبرشلونة بحسب التقارير، ويفضل الانتقال لأحد الثنائي على البقاء في يونايتد أو الرحيل نحو ألمانيا.
ليفربول يتحرك لضم كوندي
قال "فيكاخيس" إن ليفربول هو أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع جول كوندي من صفوف برشلونة، وسط اهتمام أيضًا من عدة أندية إنجليزية كبرى.
ويقيم برشلونة سعر مدافعه الفرنسي في حدود سبعين مليون يورو، ولن يقف في طريق رحيله حال وصول عروض تقارب المبلغ المطلوب بحسب التقرير.
بورتو يحصن نجمه من ليفربول
ذكرت "أبولا" البرتغالية أن بورتو قام برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجمه ويليام جوميس إلى مائة مليون يورو.
ويأتي هذا التحرك عقب خروج شائعات تربط اللاعب البرازيلي الشاب بالانتقال لصفوف ليفربول في الصيف القادم.
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