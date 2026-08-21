أخبار الانتقالات | أتلتيكو يوافق على بيع خوليان ألفاريز واللاعب يرفض .. وبرشلونة يتفق مع لاوتارو مارتينيز

قالت "موندو" إن موقف أتلتيكو مدريد بدأ في التغير وأصبح منفتحًا على بيع خوليان ألفاريز، ولكن ليس إلى برشلونة، ولكن للعروض القادمة من خارج إسبانيا.

وأوضح التقرير أن اللاعب يرفض ذلك الحل، ويتمسك بالانتقال إلى صفوف برشلونة فقط. المزيد من التفاصيل هنا.