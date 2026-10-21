أخبار الانتقالات | فليك غاضب من "خيانة" لاعب باريس وآرسنال يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد

كشف موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ريكاردو كالافيوري ظهير أيسر منتخب إيطاليا وآرسنال، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي اللندني بمدافعه الإيطالي.

ريال سبق أن تواصل مع ممثلي كالافيوري الصيف الماضي، ولكن يبقى موقف آرسنال واضحًا، اللاعب ليس للبيع، إلا إذا تقدم الميرينجي بعرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.