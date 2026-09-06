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أخبار الانتقالات | الهلال يجدد منافسته مع مانشستر سيتي على نجم تشيلسي .. وبايرن ميونخ يعرقل خطة ريال مدريد بـ200 مليون يورو
الهلال يجدد منافسته مع مانشستر سيتي على نجم تشيلسي
وفقًا لموقع "caughtoffside" فإن ناديي آرسنال ومانشستر سيتي يراقبان بيدرو نيتو؛ جناح تشيلسي، لدراسة إمكانية التعاقد معه في يناير المقبل، بعدما فشلت تلك الخطوة في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأكد المصدر ذاته أن اللاعب نفسه يحظى باهتمام كذلك من الهلال السعودي الذي حاول هو الآخر ضمه في صيف 2026 ولم يفلح، فيما يقدر ناديه قيمته ما بين 60 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
ليفربول لم يفقد الأمل في إسماعيلا سار
يزعم موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول سيعود مجددًا ليطلب ضم الجناح الأيمن إسماعيلا سار من كريستال بالاس في يناير المقبل.
كريستال بالاس كان قد رفض عرضًا من الريدز لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المنقضي لتوه، لكن ليفربول سيعود له مجددًا في يناير، وسط توقعات بأن يرتفع سعره عن 50 مليون جنيه إسترليني.
بايرن ميونخ يحمي أوليسي من ريال مدريد
بهدف حمايته من اهتمام ريال مدريد وعمالقة أوروبا، يخطط بايرن ميونخ لتحسين عقد نجمه مايكل أوليسي، بحسب صحيفة "بيلد".
عقد أوليسي مع البافاري ممتد بالفعل لنهاية يونيو 2029، لكن المسؤولون يريدون ضمان بقائه لفترة أطول من ذلك، لذا سيتم تحسين عقده مع فرض شرط جزائي به يقدر بـ200 مليون يورو تقريبًا، وفقًا لمزاعم صحفي "بيلد" كريستيان فالك.
زوبيميندي يفتح الباب أمام ليفربول وريال مدريد
أكد موقع "Fichajes" أن مارتن زوبيميندي لديه استعداد للرحيل عن آرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إن لم يحصل على فرصة مشاركة منتظمة.
هذا القرار يأتي في ظل اهتمام ليفربول، ريال مدريد وبايرن ميونخ باللاعب بالفعل، حيث يراقبون ما سيسفر عنه وضعه مع الجانرز.
"كان مستعدًا للعب مجانًا ولكن" .. سبب مفاجئ لاستبعاد كريم بنزيما فكرة العودة إلى ليون!
لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو الملف الأكثر سخونة، في الوقت الحالي، بعدما أعلن نادي الهلال عن إنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي، بعد 6 شهور قضاها في قلعة الزعيم.
اسم بنزيما ارتبط بفكرة العودة إلى العملاق الفرنسي أولمبيك ليون في وقت سابق، ما بين تصريح الرئيس التاريخي، جون ميشيل أولاس، عن حلمه بعودة صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، أو ما ذكره جون تيكستور، الرئيس الحالي، بأنه يرحب بعودة بنزيما ويعتبره أحد أفراد العائلة، وتعليق اللاعب ذاته، حينما سُئل عن احتمالية العودة إلى ليون، فأجاب بأنه لن يعود لاعبًا، وإنما قد يخوض مسيرة تدريبية مع الشباب. (طالع التفاصيل)
بعد مغالاة ألابا في مطالبه .. لاتسيو يستهدف نجم النصر السابق
لاتسيو يبحث في سوق اللاعبين الأحرار بعدما باع أليسيو رومانيولي إلى نادي السد في قطر، يرى نادي لاتسيو بقيادة رئيسه كلاوديو لوتيتو أن المطالب المالية للنمساوي ديفيد ألابا مبالغ فيها، وبالتالي فهو بصدد إتمام الصفقة التي تسير في طريقها الصحيح مع المدافع البرتغالي ديوجو ليتي بحسب "كالتشيو ميركاتو".
مواليد 1999 ولاعب بورتو السابق، وهو حر بعدما ترك نادي أونيون برلين الألماني بدون مقابل مالي بعد انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو الماضي: وهناك عقد جاهز مدته أربع سنوات بقيمة 1,7 مليون يورو صافية في الموسم إضافة إلى المكافآت. (طالع التفاصيل)
بعد العروض التركية والسعودية .. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل برونو فيرنانديش
يستعد مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة حاسمة من أجل تأمين مستقبل برونو فيرنانديش في ظل تصاعد الاهتمام القادم من الخارج.
وبحسب التقارير، يخطط النادي لتفعيل بند تمديد لمدة عام واحد في العقد الحالي لقائده، بهدف توفير شبكة أمان بينما تتواصل المفاوضات طويلة الأمد. (طالع التفاصيل)
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