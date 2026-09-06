أخبار الانتقالات | الهلال يجدد منافسته مع مانشستر سيتي على نجم تشيلسي .. وبايرن ميونخ يعرقل خطة ريال مدريد بـ200 مليون يورو

وفقًا لموقع "caughtoffside" فإن ناديي آرسنال ومانشستر سيتي يراقبان بيدرو نيتو؛ جناح تشيلسي، لدراسة إمكانية التعاقد معه في يناير المقبل، بعدما فشلت تلك الخطوة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن اللاعب نفسه يحظى باهتمام كذلك من الهلال السعودي الذي حاول هو الآخر ضمه في صيف 2026 ولم يفلح، فيما يقدر ناديه قيمته ما بين 60 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.



