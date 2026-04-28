أخبار الانتقالات | آرسنال يراقب الوضع في ريال مدريد.. وصراع أوروبي كبير على جوهرة أياكس!
آرسنال يراقب وضع إندريك مع ريال مدريد
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي آرسنال يبدي اهتمامًا كبيرًا بضم المهاجم البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد المعار حاليًًا لصفوف ليون الفرنسي.
ورغم تمسك النادي الملكي ببقاء اللاعب في صفوفه إلا أن آرسنال يظل ضمن قائمة الأندية المهتمة بخدماته في حال تغير موقف الإدارة الإسبانية في المستقبل.
صراع أوروبي كبير لضم موهبة أياكس ميكا جودتس
ذكر موقع تيم توك أن أندية آرسنال وبرشلونة وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد تتابع عن كثب تطور الجناح البلجيكي ميكا جودتس لاعب نادي أياكس الهولندي.
وأشار التقرير إلى تواجد كشافي الأندية الكبرى لمتابعة اللاعب صاحب الـ 20 عامًا الذي سجل هدفًا رائعًا مؤخرًا ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا وصناعة 11 هدفًا خلال 29 مباراة في الدوري هذا الموسم. وتعد
مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم كارلوس باليبا
أفاد الصحفي نيكولو شيرا أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض رسمي لضم الكاميروني كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون أند هوف ألبيون.
وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي أبدى استعدادًا للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا بعدما رفض عروضًا سابقة لبيعه.
أندية الدوري الإنجليزي تترقب وضع المدافع بريمر
كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن المدافع البرازيلي بريمر لاعب يوفنتوس بات مطلوبًا في عدة أندية إنجليزية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا يشعر بالسعادة مع النادي الإيطالي لكنه يرغب في الانضمام لفريق يضمن له الفوز بالبطولات بشكل مستمر.
يوفنتوس يسعى لضم أليسون بيكر في صفقة تبادلية
أوضح موقع تيم توك أن نادي يوفنتوس يخطط لتسريع مفاوضات التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر من صفوف ليفربول.
وذكر التقرير أن النادي الإيطالي قد يعرض حارسه ميكيلي دي جريجوريو ضمن الصفقة لإقناع إدارة النادي الإنجليزي بالتخلي عن حارسها الأساسي صاحب الـ 33 عامًا.