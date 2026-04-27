AFP
أخبار الانتقالات | الهلال يدخل سباق برناردو سيلفا ومدافع مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة
نيوكاسل مهتم بضم جاكسون
ظهر اسم نيوكاسل كوجهة محتملة للسنغالي نيكولاس جاكسون عقب إعلان بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار الشراء النهائي من تشيلسي، وذلك بحسب "توك سبورت".
وعلق وكيل النجم السنغالي على قرار بايرن بأن جاكسون لاعب محترف وبطل إفريقيا وألمانيا، وتركيزه الآن على إنهاء الموسم بأفضل شكل مع البافاري.
والد فاتي غامض بخصوص مستقبله
في تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو" لم يستبعد بوري، والد أنسو فاتي، أن يعود اللاعب مجددًا لصفوف برشلونة نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته الحالية لموناكو.
وأشار بوري إلى عقد فاتي مع برشلونة الممتد حتى 2028 ولكن شدد في نفس الوقت على سعادة نجله في فرنسا مع موناكو وعدم ممانعته الاستمرار.
ستونز يعرض نفسه على برشلونة
أوضح موقف "فيكاخيس" أن جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، قد قام بعرض خدماته على برشلونة في الفترة الماضية.
وينتهي عقد ستونز مع سيتي بحلول نهاية الموسم الجاري، ولا توجد خطط لتمديد عقد الإنجليزي في ظل تعاقب الإصابات عليه مؤخرًا.
الهلال يدخل سباق برناردو سيلفا
عقب خروج تقارير تفيد بعرض نفسه على ريال مدريد ورفض الأخير بحسب "آس"، استعرض "كوت أوفسايد" الأندية المهتمة بضم برناردو سيلفا عقب قراره الرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل.
وجاء الهلال ضمن قائمة المهتمين بالنجم البرتغالي، بالإضافة إلى الثلاثي برشلونة، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، الأخير الذي ازدادت شائعات مفاوضاته مع نجم سيتي مؤخرًا.