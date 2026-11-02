أخبار الانتقالات | النصر يحسم مصير جواو فيليكس وريال مدريد يحدد خليفة كورتوا

قالت "لاجازيتا" إن هناك شعور في أوساط إنتر أن مجموعة من النجوم مشتتين بسبب مسألة تمديد عقودهم مع الفريق، مثل الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وفيديريكو ديماركو.

وفي إطار آخر، قال "فابريزيو رومانو" إن ماورو إيكاردي مستعد للعودة في ظل عدم ارتباطه بأي ناد حاليًا، وعودة الحديث عن استقطاب النادي مهاجم خامس في ظل أزمته الحالية بغياب لاوتارو مارتينيز.