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أخبار الانتقالات | الأهلي يعلن عن تعيين بوسيتش وليفربول يحلم بضم مباي وباركولا من باريس سان جيرمان
الأهلي يعين بوسيتش
أعلن الأهلي رسميًا عن خليفته للراحل في الأيام الماضية ماتياس يايسله وعين مارينو بوسيتش لتدريب الفريق في الموسم الجديد فجر الخميس.
وأوضح الأهلي في بيانه عن توقيع المدرب الهولندي الكرواتي عقدًا لعامين مع بطل آسيا، وهو الذي سبق وعمل في صفوف شاختار وفينورد، وآخر تجاربه كانت مع الجزيرة.
ليفربول يعلم سعر مباي
ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان يطلب مبلغًا في حدود 45 مليون يورو من أجل بيع جناحه السنغالي إبراهيما مباي، والذي يحظى باهتمام ليفربول.
وأوضح التقرير أن اهتمام ليفربول بضم السنغالي من بي إس جي لن يؤثر على مفاوضاته للتعاقد مع زميله برادلي باركولا هذا الصيف، وقد يضم اللاعبين سويًا.
لايبزيج يضم بديل ديوماندي
تبدو صفقة انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد في طريقها للحل عقب توصل ناديه لايبزيج لاتفاق من أجل ضم بديل في الساعات الماضية.
وذكر "فابريزيو رومانو" أن لايبزيج سيضم فيسنيك أسلاني من هوفنهايم في صفقة تقدر بحدود 30 مليون يورو، وهو الذي سبق وارتبط ببرشلونة في الشهور الفائتة.
رحيل نورجارد عن آرسنال
بعد موسم لم يشارك فيه إلا نادرًا، انتقل كريستيان نورجارد رسميًا إلى صفوف إيفرتون في صفقة قُدرت قيمتها في حدود عشرة ملايين يورو.
ويأتي رحيل متوسط الميدان الدنماركي عقب حسم آرسنال صفقة انضمام برونو جيمارايش من نيوكاسل بمقابل يتخطى تسعين مليونًا.
أتلتيكو يضغط من أجل روميرو
قالت "ماركا" إن بيع ناهويل مولينا إلى روما مقابل 20 مليون يورو الذي سيحسم في الساعات المقبلة سيدفع أتلتيكو مدريد لحسم صفقة ضم كريستيان روميرو من توتنهام.
ويملك إنتر اتفاقًا مع سبيرز ولكن ليس مع اللاعب الأرجنتيني على الراتب بحسب التقارير، بينما يراقب آرسنال الوضع بحسب آخر التقارير التي تخص روميرو.
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