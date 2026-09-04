هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Anthony Martial Monterrey 2025-26Getty
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | الاتحاد يتخلص من كيلر ومارسيال على أعتاب العودة إلى البريميرليج وسانشو في الإمارات

انتقالات
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الاتحاد
ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 سبتمبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • الاتحاد يتخلص من كيلر

    قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الرياضية أن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره البلجيكي بيفيرين لانتقال مدافعه ستيفان كيلر إلى صفوفه.

    وسينتقل المدافع الكاميروني على سبيل الإعارة لمدة موسم للفريق البلجيكي، مع تقاسم راتب اللاعب بين الناديين بحسب التقرير.

    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


    • إعلان

  • أوتافيو يغادر القادسية

    قال "فابريزيو رومانو" إن البرتغالي أوتافيو سيغادر القادسية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

    وسينتقل لاعب بورتو والنصر السابق إلى الريان القطري بحسب الصحفي الإيطالي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

  • مارسيال يعود إلى البريميرليج

    يستعد الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال، من أجل العودة مرة أخرى إلى البريميرليج، وفقًا لموقع "تيم توك"، وسط اهتمام من إيفرتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون ونيوكاسل يونايتد وسندرلاند وتوتنهام بالحصول على خدماته.

    وقال "توك سبورت" إن إيفرتون مهتم بمهاجم مونتيري وأيك السابق، ويفاضل بينه وبين جيمي فاردي الذي قالت "صن" إنه حل آخر لتدعيم صفوف الفريق عقب انتهاء تجربته الإيطالية مع كريمونيسي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • شرط آرسنال في عقد نوانيري

    كشفت "سكاي" عن بند خاص في عقد إعارة إيثان نوانيري من آرسنال إلى صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

    وبحسب البند، يحق لآرسنال قطع إعارة اللاعب الشاب وإعادته لصفوفه خلال الموسم، وبالتحديد أثناء شهر يناير المقبل.

  • سانشو مرشح للدوري الإماراتي

    ذكرت "ديلي ميرور" أن فريق "أرابيان فالكونز" الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتية مهتم بضم جادون سانشو.

    سانشو حاليًا لاعب حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة إعارات غير موفقة، آخرها مع أستون فيلا.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
النصر crest
النصر
النصر
الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ميلان crest
ميلان
ميلان