هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Julian alvarez(C)Getty Images
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | اعتذار خوليان ألفاريز وريال مدريد وبرشلونة في صراع خماسي على نجم برايتون

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • اعتذار خوليان ألفاريز لجمهور أتلتيكو

    عقب الانتصار السبت على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني بنفسه، خرج خوليان ألفاريز عبر وسائل الإعلام للاعتذار لجمهور ناديه عن تصريحاته الصيف الفائت.

    وقال ألفاريز مع "موفي ستار" إنه يتفهم غضب الجمهور بعد كل المساندة الممنوحة له، وأنه في طريقه للعودة لأفضل مستوياته، ويطمح لمساعدة الفريق من جديد.

    وكان ألفاريز قد خرج علنًا وطلب مغادرة أتلتيكو مدريد والسماح له بالانتقال إلى برشلونة على هامش مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم، الصفقة التي لم تتم في نهاية المطاف عقب تمسك أتلتيكو مدريد بمطالبه.

  • صراع خماسي على فوسكوفيتش

    بحسب "تيم توك" و"فوتبول إنسايدر"، يتصارع الخماسي بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، وتشيلسي على ضم مدافع برايتون لوكا فوسكوفيتش.

    صاحب التسعة عشر عامًا انتقل الصيف الماضي فقط من صفوف توتنهام إلى النادي الإنجليزي عقب فترة إعارة في هامبورج.

  • روما مهتم بضم بالدي

    ذكرت "إل ميساجيرو" أن روما هو آخر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع ظهير برشلونة أليخاندرو بالدي.

    وحاول برشلونة تسويق اللاعب الصيف الفائت عقب خروجه من حسابات مدربه هانسي فليك، ولكن طلبه مبلغًا في حدود أربعين مليون يورو عطل رحيله بحسب التقارير.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ديماركو يحدد مطالبه لإنتر

    ذكرت "توتوسبورت" أن المفاوضات بين إنتر ونجمه فيديريكو ديماركو مستمرة من أجل تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

    ويملك إنتر بندًا يتيح له مده تلقائيًا حتى 2028، ولكن يريد مده لمدة أطول ويعرض راتبًا يصل إلى خمسة ملايين يورو موسميًا، بينما يطلب اللاعب ستة ملايين بحسب التقرير.

المباريات التالية
برشلونة

برشلونة

الدوري الإسباني

25 أكتوبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد