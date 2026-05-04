أخبار الانتقالات | صراع سعودي إنجليزي على دي فري ويوفنتوس يستهدف ريندرز
إنتر يضم أكانجي رسميًا
بعد أن تُوج إنتر رسميًا بالدوري الإيطالي مساء الأحد عقب الفوز على بارما بهدفين نظيفين، أصبح مانويل أكانجي لاعبًا تعود ملكيته للنادي الإيطالي بالكامل رسميًا.
ونص الاتفاق بين إنتر ومانشستر سيتي وقت إعارة المدافع السويسري بنهاية الصيف الماضي على ضمه نهائيًا مقابل 15 مليون يورو بحق شراء أو فوز الفريق بالدوري المحلي.
طلب كبير على دي فري
أصبح الهولندي ستيفان دي فري تحت الطلب بقوة في الأيام الماضية بحسب "نيكولو شيرا" بسبب انتهاء عقده في يونيو المقبل وعدم توصله لاتفاق مع إنتر لمده بعد.
ويعرض إنتر مد عقد المدافع المخضرم لعام إضافي وتقليل راتبه، مع وجود عروض سعودية لضمه، إذ ارتبط بالاتحاد في الشهور الماضية، بالإضافة لعروض من البريميرليج، وبنفيكا، وأوليمبياكوس، وعروض من أندية تركية بحسب شيرا.
يوفنتوس يبدي اهتمامه بريندرز
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن يوفنتوس هو أبرز المهتمين في الوقت الراهن بالتعاقد مع تيجاني ريندرز من مانشستر سيتي عقب خروجه من حسابات بيب جوارديولا مؤخرًا.
ورغم البداية القوية للموسم عقب انضمامه الصيف الماضي لسيتي من ميلان مقابل 60 مليون يورو تقريبًا، تراجع دور الهولندي وأصبح لاعبًا بديلًا مع النادي الإنجليزي.
اتفاق بين برشلونة وبرناردو
بحسب "بارسا يونيفرسال"، الموقع المتابع لأخبار برشلونة، توصل النادي الكتالوني لاتفاق أولي مع برناردو سيلفا للتوقيع معه بداية من الموسم المقبل.
وينتهي عقد النجم البرتغالي مع سيتي في نهاية الموسم الجاري وأعلن رحيله بالفعل عن مانشستر، وارتبط بعرض من يوفنتوس وآخر من بنفيكا، كما قيل إنه عرض نفسه على القطبين برشلونة وريال مدريد في الفترة الأخيرة.