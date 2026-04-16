أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يرد على "مفاجأة" ماتشيدا .. ويحصّن نفسه من الإقالة بخطوة الأهلي!

وجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ردًا على ما ذكره قائد فريق ماتشيدا الياباني، بأنهم مستعدون لصنع مفاجأة، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كونسيساو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إنه بالإمكان لأي شخص أن يتحدث في المؤتمر، ولكنه لن يمنح الإجابة الآن، وستكون في الملعب.

وأضاف كونسيساو أن المنافس الياباني يتمتع بتنظيم دفاعي وهجومي قوي، ما يجعل المواجهة غير سهلة، خاصة وأن الاتحاد لعب 130 دقيقة قبل يومين، في إشارة لمباراته أمام الوحدة الإماراتي بدور الـ16، حينما امتد اللقاء لشوطين إضافيين، وتم امتداد الوقت بدل الضائع لحوالي 10 دقائق قبل هدف الانتصار.

ونوّه كونسيساو بإمكانية إقامة مداورة بين اللاعبين، حال وقوع إصابات، فيما تحدث عن إصابة ستيفن بيرجفاين، بقوله إن هناك بعض الإصابات العضلية غير الواضحة، ولكن لاعبي الاتحاد عوضوا هذا الأمر بالروح والرغبة، والبعض تحامل على نفسه من أجل المواصلة حتى النهاية، فيما علق على إرهاق اللاعبين، بأنه بات أمرًا طبيعيًا، في ظل معاناة اللاعبين من خوض مباراة كل 3 أيام خلال الموسم الجاري.