دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع بنفيكا البرتغالي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل ريوس مع بنفيكا لا يزال غير مضمون، خصوصًا بعد تعاقد النادي البرتغالي مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها، وهو ما قد يؤثر على فرص اللاعب الكولومبي في المشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم الجديد.

وفي الوقت الحالي، يواصل ريوس تدريباته بشكل طبيعي مع بنفيكا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأولية مع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، حيث أضافت "أبولا" أن بنفيكا ينتظر وصول عرض مالي مناسب يلبي طموحات النادي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.

ويأمل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا خلال الفترة المقبلة، وحسم صفقة ريوس لتدعيم خط وسط الفريق استعدادًا للموسم الجديد.