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أخبار الاتحاد اليوم | بنفيكا يرحب ببيع ريوس للعميد .. ورد صادم من فرانك كيسييه!
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الاتحاد السعودي يفاوض بنفيكا لضم ريتشارد ريوس
دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع بنفيكا البرتغالي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية.
وأوضحت الصحيفة أن مستقبل ريوس مع بنفيكا لا يزال غير مضمون، خصوصًا بعد تعاقد النادي البرتغالي مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها، وهو ما قد يؤثر على فرص اللاعب الكولومبي في المشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم الجديد.
وفي الوقت الحالي، يواصل ريوس تدريباته بشكل طبيعي مع بنفيكا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأولية مع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، حيث أضافت "أبولا" أن بنفيكا ينتظر وصول عرض مالي مناسب يلبي طموحات النادي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.
ويأمل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا خلال الفترة المقبلة، وحسم صفقة ريوس لتدعيم خط وسط الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
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الاتحاد يستهدف ضم الياباني ريتسو دوان
يواصل نادي الاتحاد السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع الجناح الياباني ريتسو دوان، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بحسب ما ذكره الصحفي توبي التشافل من صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأوضح التشافل، أن الاتحاد مهتم بالحصول على خدمات دوان، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تشهد تطورات خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، رغم تمسك فرانكفورت باللاعب وعدم رغبته في التخلي عنه بسهولة.
وتبلغ القيمة السوقية لدوان نحو 70 مليون يورو، ما يجعل الصفقة من الصفقات المكلفة بالنسبة للنادي السعودي، خصوصًا في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع فرانكفورت حتى عام 2030.
من جانبه، أكد الصحفي السعودي محمد البركاتي في حديثه لقناة "العربية"، أن صفقة دوان ستكون صعبة على إدارة الاتحاد، بسبب طول مدة عقد اللاعب (حتى 2030) والتكاليف المالية الكبيرة المتوقعة لإتمامها.
وسبق أن ارتبط اسم دوان باهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يتحول اللاعب إلى هدف للاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.
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كيسيه يختار يوفنتوس
اختار الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب خط وسط الأهلي السعودي السابق، الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، رغم العرض المالي الضخم الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير نيكولا شييرا.
وأوضح شييرا أن الاتحاد قدم عرضًا مغريًا لكيسيه، يتضمن راتبًا سنويًا قدره 12 مليون يورو، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.
في المقابل، عرض يوفنتوس على لاعب الوسط الإيفواري راتبًا سنويًا بقيمة 4.5 مليون يورو فقط، أي أقل بنحو 7.5 مليون يورو سنويًا من عرض النادي السعودي.
ورغم الفارق الكبير بين العرضين من الناحية المالية، فضل كيسيه خوض تجربة جديدة مع يوفنتوس، في قرار يعكس رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي.
ويُعد كيسيه من أبرز لاعبي الوسط في السنوات الأخيرة، بعدما سبق له اللعب في الدوري الإيطالي بقميص ميلان، قبل الانتقال إلى برشلونة ثم مواصلة مسيرته في المنطقة العربية.
الاتحاد يفاوض بوداوي لتعويض الرحيل المحتمل لديابي
دخل النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، دائرة اهتمامات العميد بقوة لتدعيم منطقة العمليات، حيث أفادت المصادر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي نيس الفرنسي من أجل حسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.
ويمتلك بوداوي مسيرة مميزة في الملاعب الفرنسية منذ انضمامه لنيس في 2019، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، مما جعله مطمعاً للأندية التي تبحث عن لاعب وسط عصري يمتاز بالقدرة على الربط بين الخطوط وافتكاك الكرات بذكاء.
وتشير المعطيات إلى أن اللاعب الجزائري أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، حيث ذكرت تقارير أنه بدأ بالفعل في التدرب بشكل منفرد في مركز تدريب نيس للضغط من أجل إتمام عملية انتقاله.
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ليفركوزن يقترب من ضم موسى ديابي
يسعى نادي باير ليفركوزن الألماني بقوة لإعادة جناحه السابق موسى ديابي إلى ملعب "باي أرينا" خلال الصيف الحالي، حيث كشف خبير الانتقالات العالمي فابريتسيو رومانو، عن اهتمام النادي الألماني الجدي بضم اللاعب الفرنسي الناشط بصفوف فريق الاتحاد السعودي.
ووفقًا للتطورات الأخيرة، فإن الإدارة الألمانية وضعت ديابي كأولوية قصوى لتعويض النقص العددي المتوقع في الخط الأمامي، خصوصًا بعد اقتراب رحيل بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المدرب كارليس مارتينيز نوفيل.
وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني بدأ بالفعل في ترتيب أوراقه الرسمية لبدء المحادثات مع إدارة "العميد"، حيث أكد الصحفي الموثوق عبر برنامج "المنصة" بقنوات ثمانية، أن ليفركوزن يرغب في التعاقد مع موسى ديابي، وهم متفائلون بإتمام الصفقة؛ لأنهم يشعرون أن اللاعب يرغب في العودة.
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