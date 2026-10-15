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محمد سعيد

أخبار الاتحاد اليوم | الجليدان يربك حسابات فيسينج .. وضربة مزدوجة في معسكر الاتفاق

الاتفاق
الاتحاد
دوري روشن السعودي
يانز ويسينغ

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 15 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.


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  • غضب في معسكر الاتحاد

    أسطورة الاتحاد ينصح سالم الدوسري بالرحيل عن الهلال نصح محمد نور، نجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، سالم الدوسري لاعب الهلال، بالرحيل عن صفوف الزعيم في الموسم المقبل، معتبرًا أن فرص مشاركته قد تتراجع بعد عودته من الإصابة، في ظل التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة النادي، وعلى رأسها التعاقد مع جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل.. التفاصيل

    فلاته يهاجم مدرب الاتحاد ويطالب بصفقات قوية

    شنّ الإعلامي عبد الله فلاته هجومًا حادًا على الألماني ينس فيسينج، المدير الفني للاتحاد، بعد خسارة العميد أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة.

    وطالب فلاته إدارة الاتحاد بإبرام تعاقدات قوية على غرار منافسه الهلال، مؤكدًا أن الصفقات الحالية لا تلبي طموحات الجماهير.. التفاصيل

  • الجليدان يربك حسابات الاتحاد قبل الاتفاق

    تعرض أحمد الجليدان، لاعب الاتحاد، لالتواء في مفصل القدم اليمنى، خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، التي خسرها العميد بنتيجة 1-2 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وحضر اللاعب إلى عيادة النادي مساء الأربعاء لتلقي العلاج، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة، فيما تتحدد عودته إلى التدريبات الجماعية وفقًا لاستجابته للعلاج.

    وأغلق الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، الملف القاري، وبدأ التحضير لمواجهة الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأخير في الدمام. وخاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استرجاعية، بينما شارك البدلاء في مناورة تضمنت تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية، في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل مواجهة الاتحاد والشباب، ضمن الجولة التاسعة، من 16 أكتوبر إلى 19 ديسمبر المقبل.

  • دانيلو بيريرا يبرر اشتباكه مع أمن الهلال

    برّر البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب الاتحاد، اشتباكه مع أفراد الأمن الصناعي عقب مواجهة الهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بعدم معرفته بطبيعة مهمتهم، بسبب ارتدائهم الزي الرسمي بدلًا من الزي الرياضي المعتاد لبعض أفراد الأمن في الملاعب، وفقًا لمصدر خاص لصحيفة "الرياضية".

    وتنتظر القضية قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استنادًا إلى إفادة اللاعب وتقرير مراقب المباراة فواز المطيري، الذي وثّق تفاصيل الاشتباكات، التي امتدت إلى الممر المؤدي لغرف اللاعبين. في المقابل، خلا تقرير الحكم خالد الطريس من الإشارة إلى الواقعة، واقتصر على تسجيل الإنذارات الخمسة خلال المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-2.

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  • Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موقف ميدران وميسي قبل مواجهة الاتحاد

    أعلن نادي الاتفاق آخر المستجدات الطبية للاعبيه، موضحًا أن ألفارو ميدران خضع لعملية تنظيف في إصبع القدم، مع توقعات بتعافيه خلال 5 أيام، فيما يعاني ريان ميسي من تمدد في الرباط الداخلي، وتبلغ مدة تعافيه المتوقعة 10 أيام.

    وتأتي هذه المستجدات قبل 5 أيام من مواجهة الاتفاق والاتحاد، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط ترقب لموقف اللاعبين من اللحاق بالمباراة.

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    الاتحاد يبحث عن تصحيح المسار بعد التعثر الآسيوي

    تتزايد الضغوط على الاتحاد بعد خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

    واكتفى العميد بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين من مرحلة المجموعات، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب منطقة الغرب، ما يضع الفريق أمام تحدٍ صعب لاستعادة توازنه القاري.

    وأثارت النتائج الأخيرة انتقادات واسعة للمدير الفني الألماني ينس فيسينج، إذ وجّه الإعلامي عبد الله فلاته انتقادات حادة للجهاز الفني، مطالبًا إدارة النادي بتعزيز صفوف الفريق بصفقات تتناسب مع طموحات جماهير الاتحاد، على غرار الدعم الذي تحصل عليه أندية منافسة.

    وعلى الصعيد المحلي، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور ثماني جولات.

    ويستعد الفريق لمواجهة الاتفاق خارج أرضه، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في لقاء يمثل فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتحسين الأجواء داخل الفريق، قبل مواصلة مشواره في المسابقتين المحلية والقارية.

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