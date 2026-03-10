Goal.com
مباشر
Moussa Diaby Mohamed Salah GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | خطوة حاسمة في قضية إيفان توني.. تطورات صفقة محمد صلاح وحقيقة "مبادلته" مع موسى ديابي

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • تطورات مثيرة.. حقيقة الصفقة التبادلية بين محمد صلاح وموسى ديابي

    كشف موقع "365Scores"، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الاتحاد؛ بخصوص صفقة النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

    الموقع أعلن إجراء محادثات بين مسؤولي الاتحاد ووكيل صلاح، خلال الفترة القليلة الماضية؛ لبحث التعاقد مع النجم المصري، في الميركاتو الصيفي القادم.

    وأشار الموقع إلى أن المحادثات كانت إيجابية؛ حيث أبدى وكيل صلاح انفتاحًا على الشروط المالية في العقد، مع تأجيل مناقشة التفاصيل النهائية إلى ما بعد بطولة كأس العالم 2026.

    ونفى الموقع كل الأخبار التي ترددت في الساعات الماضية؛ بشأن انتقال الجناح الفرنسي لنادي الاتحاد موسى ديابي إلى ليفربول، ضمن صفقة محمد صلاح.

  • "الانضباط" تفتح تحقيقًا في شكوى الاتحاد ضد إيفان توني

    أعلنت صحيفة "المدينة" مساء اليوم الثلاثاء، فتح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "تحقيق" في شكوى نادي الاتحاد؛ ضد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    توني أثار الجدل بـ"احتفاليته" بهدفه، خلال فوز الأهلي (3-1) على الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأكدت الصحيفة أن لجنة الانضباط، خاطبت النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية؛ للحصول على "إفادة" توني، بشأن شكوى الاتحاد.

    وبناء على نتيجة التحقيق، بعد الحصول على رد توني؛ سيتم اتخاذ القرار المُناسب في شكوى العميد الاتحادي، ضد مهاجم الفريق الأهلاوي.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

