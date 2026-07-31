أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يحاول خطف نجم جلطة سراي واتفاق نهائي ينقل محمد صلاح للعميد!

بعد فشل انتقاله إلى بشكتاش التركي، أصبح النجم المصري محمد صلاح على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

صحيفة "ًصباح" التركية، قالت إن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع صلاح، براتب سنوي يصل إلى 25 مليون دولار.

وأشارت إلى أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على عرض العميد، مما يؤكد احتمالية انتقاله إلى الفريق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للظهور في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026/2027.