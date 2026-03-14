أخبار الاتحاد اليوم | مباراة قد تتسبب في إقالة كونسيساو و"فلاتة غسل يديه من الفريق"

ليت الموسم ينتهي سريعًا: لقطة روجر فيرنانديز تلخص "توهان الاتحاد" في الدوري.. والحرب الإيرانية قد تقضي على كل شيء

حينما تغيب الهوية وتسقط الهيبة، تكتمل فصول الكارثة؛ هذا هو الملخص لما حدث في مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد خسر (1-3) ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الاتحاد أولًا، عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرُد الفريق العاصمي بثلاثية متتالية، بواسطة لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا.