أخبار الاتحاد اليوم | التحرك لتأمين مواجهة كأس الملك تحكيميًا .. وشكوى رسمية من إدارة العميد ضد نجم الأهلي

إنها مرحلة الشك .. إلى محمد صلاح "احذر من الانتقال إلى الاتحاد" وموسى ديابي خلفية مثالي في ليفربول بشرط!

من أحد نجوم الصف الأول بالاتحاد، وصاحب البصمة في تحقيق لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 إلى منحه لقب "عالة" على الفريق من قبل الجماهير .. هكذا دار حال الجناح الفرنسي موسى ديابي بين الموسم الماضي والحالي!

صحيح أن حال الاتحاد بشكل عام تبدل تمامًا بين الموسمين من بطل إلى مجرد فريق يحاول اللحاق بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، لكن حالة موسى ديابي الفردية تستحق الوقوف أمامها لمدى التدهور الذي يمر به، فوجوده في الملعب أصبح يعني أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين فقط.

لكن وسط ظلام مستوى المتراجع، خرجت تقارير تزعم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم صاحب الـ26 عامًا، وعلى رأسها ليفربول ليكون خليفة المصري محمد صلاح .. فماذا يحدث مع موسى ديابي؟ وهل يناسب الريدز؟

في انتظار هدية السعودية: صراع إنجليزي وإيطالي على تروسار .. وآرسنال يراقب البديل!

في ظل انتهاء عقده في صيف 2027، لا يبدو أن نادي آرسنال، يملك نية التجديد لعقد جناحه البلجيكي لياندرو تروسار، حيث بات الحديث داخل أروقة الجانرز، هو كيفية الاستفادة من بيعه ماديًا، قبل أن يدخل الفترة الحرة.

الجناح البلجيكي الذي انتقل إلى قلعة الجانرز في يناير 2023، لا يزال المدير الفني ميكيل أرتيتا، يعتمد عليه بشكل أكبر كـ"بديل"، في ظل الأدوار التي يقدمها صاحب الـ31 عامًا، داخل أرض الميدان، كجناح أيسر ومهاجم وهمي.

أسطورة تلطخت صفحته بـ"الأحمر": الاتحاد يلعب بالنار مع فابينيو .. نموذج نصراوي جديد وسيناريو بنزيما وكانتي وارد

الدرس المستفاد من الميركاتو الشتوي الماضي، أنه ليس هناك أي شيء مستبعد، كما حدث مع نادي الاتحاد، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، فاقدًا لاثنين من أبرز عناصره، الذين كانوا حجرًا أساسيًا في بناء العميد في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الجديد في هذا الملف، هو فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، ورغم توصية اللجنة الفنية بتجديد عقده، لما يتمتع به من عدة أدوار داخل أرض الميدان، إلا أن الإدارة الاتحادية فضلت تأجيل مسألة التجديد لوقت لاحق؛ بداعي إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية قبل اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه.

خطوة منهجية ولا شك في ذلك، ولكن في عالم كرة القدم، قد تتغير الأمور بين ساعة وأخرى، ورغبة البقاء قد تتحول إلى رحيل مفاجئ، إذا ما ارتبط الأمر بعرض مغرٍ، كما حدث مع كريم بنزيما وانتقاله إلى الهلال، أو نجولو كانتي، الذي كان هادئًا داخل الملعب، وأيضًا خارج أسوار العميد، حينما جاء أيضًا رحيله بشكل غير متوقع إلى فنربخشة التركي.