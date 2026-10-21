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أخبار الاتحاد اليوم | وضع استثنائي لفاينالدوم في تدريبات العميد .. وزميله يهاجم مدربه السابق ويصفه بالفاشل
استثناء فاينالدوم في تدريبات الاتحاد
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم شارك بشكل استثنائي في مران الاتحاد، اليوم الأربعاء، حيث تدرب مع مجموعة اللاعبين غير الأساسيين، رغم مشاركته في مباراة الأمس أمام الاتفاق.
وانضم فاينالدوم لتدريبات الاحتياطيين بعد الانتهاء من التدريبات الاسترجاعية مع الأساسيين، لكنه لم يشارك في المناورة بين الفريقين.
مشاركة الهولندي في التدريبات البدنية مع الاحتياطيين تعود لرغبته في رفع معدلات اللياقة البدنية لديه.
وأصر المدرب ينز فيسينج على خوض اللاعبين حصة تدريبية اليوم، رغم وصول البعثة إلى جدة فجرًا، قادمة من الدمام بعد الفوز أمام الاتفاق، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقد قسم فيسينج اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفى الأساسيون بتدريبات استرجاعية فقط، أما بقية المجموعة فتدربت على المستطيل الأخضر.
الهجوم على كونسيساو
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خرج سعد الموسى لاعب نادي الاتحاد، من أجل الرد على تصريحات سيرجيو كونسيساو، والتي شكك من خلالها في عقلية اللاعب السعودي ومدى التزامه.
"كلامي تُرجم بشكل خاطئ": كونسيساو يكشف قصده من رسالة اللاعب السعودي .. و"بنزيما كان الأسوأ معه في الاتحاد"!
خرج البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق بنادي الاتحاد، ليكشف الحقائق حول تصريحه الذي أثار جدلًا واسعًا، بداعي انتقاد طبيعة اللاعب السعودي، وحديثه عن تجربته في المملكة، وعدم تكيفه مع اختلاف الثقافات بعد رحلته الطويلة في أوروبا.
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"ما رأيته في دوري روشن، لا أريد أن أراه مرة أخرى"، بتلك الكلمات تحدّث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الاتحاد، وكأنه عاش أهوالًا في قلعة العميد، قبل أن يتم إقالته في نهاية الموسم الماضي، بداعي سوء النتائج.
كلمات حملت طابع الهجوم ضد اللاعب السعودي وإدارة الاتحاد، رغم أنه اعترف بأنه تلقى معاملة جيدة، عند قدومه إلى المملكة، الأمر الذي يجعل رسالته تستحق الوقوف عندها، حول ما إذا كونسيساو بمثابة "جاني أم ضحية"؟ في حديثه الذي أثار جدلًا كبيرًا حول تجربته في دوري روشن.
تحليل مباراة الاتحاد والاتفاق
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"لا زلنا في المنافسة"!.. هكذا قالها عملاق جدة الاتحاد بقوة؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء.
الاتحاد فاز (4-1) على مضيفه الاتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
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شهدت قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء؛ لقطة مثيرة للغاية، بقيادة الحكم السعودي محمد الهويش.
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