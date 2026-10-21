أخبار الاتحاد اليوم | وضع استثنائي لفاينالدوم في تدريبات العميد .. وزميله يهاجم مدربه السابق ويصفه بالفاشل

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم شارك بشكل استثنائي في مران الاتحاد، اليوم الأربعاء، حيث تدرب مع مجموعة اللاعبين غير الأساسيين، رغم مشاركته في مباراة الأمس أمام الاتفاق.

وانضم فاينالدوم لتدريبات الاحتياطيين بعد الانتهاء من التدريبات الاسترجاعية مع الأساسيين، لكنه لم يشارك في المناورة بين الفريقين.

مشاركة الهولندي في التدريبات البدنية مع الاحتياطيين تعود لرغبته في رفع معدلات اللياقة البدنية لديه.

وأصر المدرب ينز فيسينج على خوض اللاعبين حصة تدريبية اليوم، رغم وصول البعثة إلى جدة فجرًا، قادمة من الدمام بعد الفوز أمام الاتفاق، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقد قسم فيسينج اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفى الأساسيون بتدريبات استرجاعية فقط، أما بقية المجموعة فتدربت على المستطيل الأخضر.



