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Al-Hilal v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | رسالة فابينيو الوداعية.. واقتراح بضم محترف الهلال بـ"نصف راتبه"

الاتحاد
الهلال
فابينيو
مالكوم
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 6 أغسطس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق السادس من أغسطس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

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  • فابينيو يودع الاتحاد وجمهوره رسميًا

    أعلن النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، رحيله عن عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بنهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    وقال فابينيو في رسالة وداعية للاتحاد وعشاقه؛ نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس": "أهلًا جمهور العميد.. اليوم تنتهي رحلتي معكم كلاعب، وتبدأ كمشجع".

    وشكر النجم البرازيلي جمهور الاتحاد، على الحفاوة التي وجدها منهم، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ مؤكدًا على أنه تشرف بارتداء قميص العميد، مع حمل شارة قيادة هذا الفريق العريق.

    وأضاف فابينيو: "تشاركنا الأفراح والأحزان، وحققنا الكؤوس سويًا.. استمتعت بمشاهدة إبداع جماهير الاتحاد في المدرجات، حتى أصبحت أردد الأهازيج معهم بكل حب".

    وشدد فابينيو في نهاية رسالته، على أن الاتحاد سيظل دائمًا في قلبه، متمنيًا أن لا يكون أدخر أي جهد يومًا في خدمة الفريق.

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  • اقتراح بضم الاتحاد لمحترف الهلال بـ"نصف راتبه" فقط

    قدّم القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان، اقتراحًا لعملاق الرياض الهلال؛ وذلك بالتزامن مع رفض نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الانتقال إلى نادي الدرعية - حتى الآن -.

    واقترح الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن يقوم الهلال بعرض مالكوم، على الثلاثي السعودي الكبير "الاتحاد، الأهلي والشباب"، مع تحمل نصف راتبه.

    واعتبر الشعلان أن الأندية الثلاث، ستقبل بهذا العرض؛ وبالتالي سيتخلص الهلال من مالكوم، مع عدم رحيل اللاعب من المملكة العربية السعودية.

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