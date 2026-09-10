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أخبار الاتحاد اليوم | عضو شرف سابق يقود العميد لمرحلة انتقالية تاريخية .. وطلال حاجي يقترب من الرحيل
شرفي سابق يقترب من الاستحواذ
كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري الجديد في ملف خصخصة ناديي الاتحاد والأهلي بالكامل خلال الفترة المقبلة، على غرار الهلال.
وأوضح البكيري أنه من المنتظر أن يتم تكليف إدارات تنفيذية لقطبي جدة قبل نهاية سبتمبر الجاري، لتهيئة الناديين لـ"مرحلة انتقالية تاريخية"، حيث استحواذ ملاك استثماريين على كل منهما.
وأضاف الإعلامي الاتحاد: "عميد الأندية – الاتحاد – يسير بخطى سريعة في اتجاه تملكه من تكتل يقوده شرفي داعم سابق للنادي".
أخبار الانتقالات
محاولات لضم شمس الدين طالبي
وفقًا لموقع "Footyinsider247" فإن الاتحاد دخل في مفاوضات مكثفة مع سندرلاند، من أجل التعاقد مع لاعبه شمس الدين طالبي، ويحاول إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.
صاحب الـ21 سنة ليس من ضمن خطط سندرلاند للموسم الجديد، وخرج من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، ومن جانبه يحاول الاتحاد استغلال الأمر وقيده ضمن فئة أقل من 21 سنة، في الفترة المقرر حتى 20 سبتمبر الجاري.
طلال حاجي يقترب من الاتفاق
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتفاق يتجه للتعاقد مع طلال حاجي؛ مهاجم الاتحاد، بنظام الإعارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مستغلًا استمرار فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بفئة 21 عامًا.
وحال خروج صاحب الـ18 عامًا معارًا ستكون هذه هي الإعارة الثالثة له في غضون موسم ونصف، حيث خرج نحو الرياض في شتاء 2025، وفي صيف العام ذاته، تجدد الإعارة للنادي نفسه.
الاتحاد من الرياض إلى الدوحة
قرر الجهاز الفني للاتحاد عدم العودة لمدينة جدة بعد الانتهاء من مواجهة الفيصلي، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، المقرر لها غدًا الجمعة.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن بعثة العميد ستتجه من الرياض إلى الدوحة مباشرةً، استعدادًا لمواجهة الشمال في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر لها 14 من سبتمبر الجاري.
هذا القرار جاء بهدف تقليل ساعات السفر، ما يعرض اللاعبين للإرهاق في ظل ضغط المباريات.
ماذا فعل أنيس حاج موسى في أول مباراة بعد فشل انضمامه للاتحاد؟
أنيس حاج موسى ضد برشلونة: رغم عيوبه الواضحة.. أتعب جواو كانسيلو وأثبت أن الاتحاد خسره!
في ليلة الأربعاء "9 سبتمبر 2026"؛ توجهت الأنظار صوب نادي فينورد الهولندي، وذلك خلال مواجهته للعملاق الكتالوني برشلونة.
وبالطبع؛ مواجهة برشلونة وحدها كفيلة لأن تجعل فينورد محط أنظار العالم، لكن كان هُناك سببًا آخر أساسًا.
هذا السبب؛ هو متابعة النجم الجزائري الشاب أنيس حاج موسى، بعد جدل انتقاله إلى عملاق جدة الاتحاد.
حاج موسى أشغل الشارعين الهولندي والسعودي، طوال الأيام القليلة الماضية؛ حيث قدّم الاتحاد أكثر من عرض للتعاقد معه رسميًا، بينما تمسك فينورد ببقائه في صفوف الفريق الأول.
التضرر من النصر عرض مستمر
عندما يوقف النصر "مراكب الاتحاد السائرة".. من واقعة 2008 الجماهيرية والمفاوضات غير القانونية وصولًا لأنيس حاج موسى!
إن كان كلاسيكو النصر والاتحاد دائمًا ما يكون حاميًا داخل المستطيل الأخضر، فأحيانًا تلك الحمية تنتقل إلى خارج الملعب .. حينها يلعب العالمي دورًا في جعل العميد يدفع الثمن وربما يكون ثقيلًا!
هذا ما حدث في كواليس فشل إتمام الاتحاد لصفقة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى من فينورد الهولندي..
الصورة من الخارج - بحسب التقارير الصحفية - تقول إن الاتحاد هو من فشل في تقديم ضمانات بنكية إلى نظيره الهولندي، ما دفع الأخير لرفض إتمام الصفقة.
لكن الكواليس تقول إن النصر لعب دور "الطرف الثالث" لعرقلة خطوات النادي الجداوي، وإن كان هذا الدور دون قصد من العالمي!
هذا ما قالته صحيفة "دي تيليجراف" التي زعمت أن "المشاكل التي واجهها فينورد مع النصر الموسم الماضي هي سبب تعنته أمام الاتحاد وإصراره على الحصول على ضمانات بنكية قبل إتمام صفقة حاج موسى والاتحاد".
الإسقاط هنا على تراجع النصر عن إتمام صفقة اللاعب السلوفاكي دافيد هانسكو من فينورد، في صيف 2025، رغم الاتفاق على كل شيء مع كافة الأطراف، بل وسافر اللاعب لمعسكر العالمي في النمسا للاستعداد للموسم الجديد، وفي الأخير لم يُتم النادي العاصمي السعودي الصفقة، ما أثار الغضب في هولندا.
ويبدو أن فينورد خشي تكرار الاتحاد موقف النصر ذاته من الاتحاد، إذ ما ضمن حقوقه المالية قبل إنهاء الإجراءات، لذا دفع العميد ثمن ما فعله العالمي قبل عام!
لكن على كلٍ، لم تكن هذه القضية الأولى التي يتضرر بها الاتحاد من النصر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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