أخبار الاتحاد اليوم | سيميتش وميتاي على أبواب الرحيل.. ومنافس ألماني يعقد صفقة أونديكيا!

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى الاستغناء عن الظهير الألباني ماريو ميتاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليس لأسباب مالية أو بناءً على رغبة اللاعب في الرحيل، وإنما لإفساح المجال أمام قيد لاعب وسط أجنبي جديد في قائمة الفريق، وفقًا لما أوردته شبكة "ABC News".

ويأتي ذلك في ظل تحركات الاتحاد لتعزيز خط الوسط، حيث يضع النادي أكثر من اسم على طاولة المفاوضات، يتقدمهم المصري إمام عاشور، لاعب الأهلي، إلى جانب الدولي اللوكسمبورغي لياندرو باريرو، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.