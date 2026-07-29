أخبار الاتحاد اليوم | سيميتش وميتاي على أبواب الرحيل.. ومنافس ألماني يعقد صفقة أونديكيا!

اقترب المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، من مغادرة صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أحرز نادي إسبانيول الإسباني تقدمًا في مفاوضاته للتعاقد معه على سبيل الإعارة، مع تضمين العقد خيار الشراء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وبحسب التقرير، فقد أبدى سيميتش موافقته الكاملة على الانتقال إلى النادي الإسباني، في الوقت الذي لا يمانع فيه الاتحاد رحيله، بعدما خرج من حسابات المدرب ينز فيسينج للموسم الجديد.
وتسعى إدارة النادي السعودي إلى منح اللاعب فرصة لاستعادة مستواه وقيمته الفنية من خلال اللعب في أوروبا، تمهيداً لإمكانية بيعه مستقبلًا.
وأضافت الصحيفة أن عرض إسبانيول يتضمن استعارة اللاعب مع تحمل جزء من راتبه، فيما أبدى سيميتش استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية من أجل إتمام الصفقة، موضحة أن بعض الإجراءات الضريبية تسببت في تأخير إنهاء الاتفاق، إلا أن جميع الأطراف تتوقع حسم الصفقة بشكل نهائي خلال شهر أغسطس المقبل.