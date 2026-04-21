أخبار الاتحاد اليوم | منافسة أوروبية ثلاثية للتعاقد مع كونسيساو وجدل حول المستثمر الأقرب لشراء العميد

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
صراع ثلاثي على كونسيساو
كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن وجود منافسة بين نابولي ولاتسيو ومارسيليا، من أجل الحصول على خدمات سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد عقب نهاية هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي دخل في مفاوضات جدية مع كونسيساو، تزامنًا مع الأنباء المنتشرة في السعودية حول رحيله، بسبب النتائج السيئة للعميد تحت قيادته، والخروج الأخير من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأشارت إلى أن الموقف يبدو معقدًا نوعًا ما، لأن كونسيساو مرتبط بعقد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل، ولكن الثلاثي المهتم بالتعاقد معه سيحاول التوصل لحل وسط يتجاوز هذه العقبة.
تشكيك في انتماء يايسله
وسط الأفراح، تفرض بعض المواقف الجدلية نفسها على مشهد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وهذا ما حدث تحديدًا بين أحد الصحفيين والألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي.
حقق الراقي أمس الثلاثاء، الفوز أمام فيسيل كوبي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف نهائي النخبة الآسيوية، ليعبر إلى النهائي.
أحد الصحفيين لام ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي على تكرار تأخر الأهلي في النتيجة في أكثر من مباراة، قبل النجاح في العودة بالشوط الثاني، مؤكدًا له أن هذا يضع جماهير النادي تحت ضغط كبير.
المدرب الألماني واجه النقد بابتسامة، سائلًا الصحفي ما إذا كان من مدينة جدة أم العاصمة الرياض، ليجيبه أنه من مكة المكرمة.
من هنا شكك يايسله في انتماء الصحفي للأهلي، قائلًا: "يبدو أنك تشجع الأصفر في جدة، لذا أنت غير سعيد اليوم"، في إشارة إلى تشجيعه لنادي الاتحاد، وسط ضحكات الحضور في المؤتمر.
الصحفي واصل مؤكدًا تشجيعه للأهلي، مطالبًا يايسله بتقبل نقده، كما يشيد به في أوقات أخرى.
الاتحاد الآسيوي يستبعد ما نينج
حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من الحكم الصيني ما نينج؛ الذي أدار قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
الاتحاد ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي، بعد السقوط (0-1) أمام ماتشيدا؛ وسط غضب كبير ضد ما نينج، واتهامه بالتسبب في الخسارة.
ووسط هذا الجدل.. نقلت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن مصادر في الاتحاد القاري لكرة القدم؛ أنه تم استبعاد الحكم الصيني ما نينج، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
الصحيفة أعلنت أن استبعاد ما نينج؛ يأتي بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي النخبة الآسيوية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصيني، غادر الأراضي السعودية بالفعل؛ بعد قرار الاتحاد الآسيوي للعبة ضده، على خلفية المباراة سالفة الذكر.
حقيقة المستثمرين السعوديين
خرج الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، من أجل الرد على الأنباء التي خرجت مؤخرًا، حول بيع نادي الاتحاد لأحد رجال الأعمال المحليين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
بعض التقارير الصحفية كشفت عن وجود رغبة من بعض رجال الأعمال السعوديين في شراء الاتحاد، تزامنًا مع الأزمة التي يعيشها النادي على جميع المستويات في الفترة الأخيرة.
الناقد المعروف قال عبر حسابه على منصة "إكس":" كل ما يُقال ويُنشر من اجتهادات صحفية أو شائعات حول قيام شركة لرجال أعمال معروفين ممن لهم خبرات سابقة بالعمل في نادي الاتحاد أو كأعضاء شرف بوجود الرغبة لديهم ليكونوا منافسين لشراء النادي، معلومات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف:"التوقع أن المستثمر سيكون أجنبيًا بنسبة كبيرة، وأسماء جديدة ستدخل مهمة قيادة إدارة النادي إداريًا مع غربلة كبيرة سوف تشمل الجهازين الإداري والفني والمنظومة بالكامل".
غريب بين الأهلي والاتحاد
عندما تعرض عملاق جدة الأهلي، لأكبر هزة في تاريخه الكروي؛ كانت "قدمي" النجم عبدالرحمن غريب، تبتعدان عن أسواره.
نعم.. غريب قرر القفز من مركب الأهلي الغارقة؛ وذلك بعدما "هبط" الفريق إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.
وها هو غريب اليوم، بعد أن تجاوز الراقي محنته واستعاد هيبته الكروية؛ يرغب في العودة إلى نادي طفولته، من جديد.
وحسب موقع "365Scores"، رفض النجم البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من ناديه الحالي النصر لتجديد عقده؛ وسط رغبة قوية من اللاعب في العودة للأهلي، الذي تركه صيف 2022.
وينتظر غريب أن تقدم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا له في الأسابيع القادمة؛ وإذ لم يحدث ذلك.. فهُناك اهتمام من عملاق جدة الآخر الاتحاد، للتوقيع معه.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد رغبة غريب القوية في العودة للفريق الأهلاوي..
صلاح وصفقة سعودية محتملة بدلًا من الاتحاد
موسم آخر يؤكد لنا حقيقة أن مشروع نيوكاسل يونايتد سيبقى "محلك سر" مع إيدي هاو .. انتصارات صغيرة ومحاولات من بعيد لمزاحمة الكبار دون الاقتراب من دائرة المنافسة بأي شكل من الأشكال.
الفوز بكاراباو كب الموسم الماضي على حساب ليفربول في النهائي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مع بعض المشاكسات هنا وهناك أمام كبار البريميرليج، كلها أمور لم تكن كافية أبدًا لإقناع جماهير الماكبايس.
الجميع يؤمن أن المدرب الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من إنهاء حقبته مع نيوكاسل، خاصة وأن مشروع الاستحواذ على النادي من صندوق الاستثمار السعودي، كان يطمح لما هو أبعد مما وصل له الفريق بكثير.
النادي بحاجة إلى طفرة حقيقية وليس "نصف انتفاضة"، هناك وجوه جديدة يجب جلبها، ولحسن حظ نيوكاسل، أن هناك بعض الأسماء المتاحة التي يمكنها الوصول بالنادي إلى مكانة أفضل بكثير، ودعونا نناقش ذلك!
مع إعلان محمد صلاح لرحيله عن صفوف ليفربول، بدأت الأنباء تظهر حول وجود مفاوضات من صندوق الاستثمار السعودي لجلبه إلى دوري روشن، بعدما تأكدت نهاية رحلته مع الريدز عقب كل ما حدث مع المدرب أرني سلوت هذا الموسم.
الاتحاد أو الأهلي أو ربما الهلال وكذلك النصر، كلها وجهات محتملة مع وجود أفضلية للعميد وفقًا للمحاولات السابقة لجلب النجم المصري، ولكن ماذا عن محاولة سعودية لضم صلاح داخل الأراضي الإنجليزية؟
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.
وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.