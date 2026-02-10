أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | سباب بالمران، مصير سيرجيو كونسيساو .. وتشكيك محمد نور في كريم بنزيما
- Getty
توابع رحيل بنزيما
فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي
منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!
اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.
وصفها بـ"المسرحية" .. محمد نور يشكك في خطة هلالية "مُسبقة" لضم بنزيما من الاتحاد!
حلقات عديدة في مسلسل انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال، بين رفضه تجديد العقد ورغبة الاتحاد في التخلص منه، خلال فترة الميركاتو الشتوي.
من جانبه، وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة تشكيك حول وجود اتفاق مسبق بين كريم بنزيما والهلال، وراء رحيله عن قلعة العميد.
الدليل إنستجرام .. أسرار جديدة وراء استغناء الاتحاد عن بنزيما "لا تتعلق بالأموال"!
كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، عنوان الحدث الرئيس في الميركاتو الشتوي، بعدما صنع مفاجأة كبرى، بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال.
وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، كشف الهلال عن تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف، حتى صيف 2027، ما يعني أن النجم الفرنسي قد أنهى العلاقة التعاقدية مع الاتحاد، رغم تبقي "6" شهور في عقده.
الحديث عن رحيل بنزيما المفاجئ، واكتفاء الاتحاد بنشر بيان بإنهاء العلاقة التعاقدية مع قائده السابق، أثار الكثير من التساؤلات حول الكواليس التي دفعت الإدارة الاتحادية للموافقة على مغادرة النجم الفرنسي.
ألفاظ بذيئة في مران الاتحاد .. ومصير كونسيساو
"ألفاظ بذيئة في تدريبات الاتحاد".. مفاجأة بعقد سيرجيو كونسيساو وفهد سندي يكشف أسرار رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي لأول مرة
يعيش نادي الاتحاد أجواءً ساخنة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أدت إلى تذبذب الأداء والنتائج، مع رحيل أكثر من نجم كبير عن صفوف الفريق الأول.
واشتعلت الأجواء في الاتحاد، عقب "إقالة" المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه؛ ومن ثم رحيل ثنائي الفريق كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
بعد أزمة التلويح بالاستقالة .. الاتحاد يحسم مصير كونسيساو وسط "تذبذب" النتائج!
بين الغضب والتلويح بالاستقالة، دار حديث جدلي حول مستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك على خلفية أزمة الانتقالات الشتوية، ورحيل اثنين من أعمدة الفريق، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي.
تقييم لحوار فهد سندي .. وهجوم اتحادي على حامد البلوي
مرافعة فهد سندي أمام الرأي العام.. الكل متهم في "واقع الاتحاد المرير" إلا هو!
في وقت تلاطمت فيه أمواج الانتقادات الجماهيرية، حول أسوار عملاق جدة الاتحاد؛ وجد رئيس شركة النادي فهد سندي نفسه أمام الاختبار الأصعب، وهو "كيف يواجه هذا الغضب دون أن يتحمل وزر السقوط الفني".
لم يكن الصمت خيارًا أمام سندي؛ حيث فضل رئيس شركة الاتحاد أن يخرج أمام الرأي العام، ليتحدث عن أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ومن خلال تصريحاته التي اتسمت بالهدوء، عبر القناة الرسمية لنادي الاتحاد بموقع "يوتيوب"؛ سعى سندي إلى إثبات براءته أمام الجماهير، في عديد الملفات الساخنة.
"تذكر ما فعلته مع سعود عبدالحميد ولا تلعب دور البطولة" .. هجوم على حامد البلوي بعد كيل الاتهامات لإدارة العميد في قضية كريم بنزيما
الشد والجذب لا يزال قائمًا في الوسط الرياضي السعودي، وهذه المرة طال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بعد هجومه على مسؤولي العميد والنصر، على خلفية أزمة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
- GOAL AR
الصيد في الماء العكر لبنزيما .. وفضل الوليد بن طلال على الاتحاد
على السعوديين الحذر: بين مراسلات كريم بنزيما الصادمة و"ابتزاز" كريستيانو رونالدو.. عندما يتم استغلال الأزمات بـ"أقبح طريقة"
في ملاعب المملكة العربية السعودية، الكرة لا تهدأ أبدًا؛ لكن خارجها ثمة مباريات من نوعٍ آخر، تُدار خلف الشاشات.
وبينما يركض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لصناعة المجد في الملاعب السعودية؛ تهرول بعض الحسابات الوهمية خلف "الترند"، بأي ثمن.
لم يعد الخبر هو الهدف، بل أصبح الجدل هو البضاعة؛ حيث تحوّل "صاروخ ماديرا" و"الحكومة"، إلى مادة خصبة لنسج شائعات تتجاوز حدود المنطق.
حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!
"ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!
لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!
فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.
تهمة؟ أنه فقط يدعم الهلال! .. سبع صفقات أبرمها النادي خلال الميركاتو الشتوي 2026 أشعلت كل هذا الجدل؛ على رأسها بالطبع الفرنسي كريم بنزيما، بجانب محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش.
بعض المشككين يقولون: "الأمير ما هو إلا ستار لحجب مدى تفاوت الدعم بين الأزرق وبقية أندية صندوق الاستثمارات سواء النصر أو الاتحاد أو الأهلي"، وآخرون صعدوا لما هو أبعد من هذا الحد بطرق "لا أخلاقية".
لكن كل هؤلاء نحوا جانبًا أن الرجل يتجهز للاستحواذ على نادي الهلال بشكل كامل، ما يبرر تحركه المكثف خلال شتاء 2026 تحديدًا، لتقوية الصفوف ومن ثم حصد الثمار في النهاية.
ويبدو أن هذا ليس الشيء الوحيد الذي نسوه، بل حتى نسوا ماضي أنديتهم ودعم الأمير الوليد بن طلال لهم حتى في منافسة الهلال .. لذا دعونا نسترجع الماضي، وأبرز محطات دعمه للنصر، الاتحاد والأهلي في مختلف المناسبات..