أخبار الاتحاد اليوم | سباب بالمران، مصير سيرجيو كونسيساو .. وتشكيك محمد نور في كريم بنزيما

فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي

منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!

اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.

وصفها بـ"المسرحية" .. محمد نور يشكك في خطة هلالية "مُسبقة" لضم بنزيما من الاتحاد!

حلقات عديدة في مسلسل انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال، بين رفضه تجديد العقد ورغبة الاتحاد في التخلص منه، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

من جانبه، وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة تشكيك حول وجود اتفاق مسبق بين كريم بنزيما والهلال، وراء رحيله عن قلعة العميد.

الدليل إنستجرام .. أسرار جديدة وراء استغناء الاتحاد عن بنزيما "لا تتعلق بالأموال"!

كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، عنوان الحدث الرئيس في الميركاتو الشتوي، بعدما صنع مفاجأة كبرى، بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال.

وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، كشف الهلال عن تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف، حتى صيف 2027، ما يعني أن النجم الفرنسي قد أنهى العلاقة التعاقدية مع الاتحاد، رغم تبقي "6" شهور في عقده.

الحديث عن رحيل بنزيما المفاجئ، واكتفاء الاتحاد بنشر بيان بإنهاء العلاقة التعاقدية مع قائده السابق، أثار الكثير من التساؤلات حول الكواليس التي دفعت الإدارة الاتحادية للموافقة على مغادرة النجم الفرنسي.