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أخبار الاتحاد اليوم | مخطط بقيادة الهلال والنصر لتفكيك العميد .. وتعثر المفاوضات مع نجم العالمي
تعثر المفاوضات مع نجم النصر
رغم سعي الاتحاد بقوة للتعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح الاتحاد، إلا أن المفاوضات تعثرت مؤخرًا، إذ يؤكد الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله الهزاع أن الرغبة الأولى للاعب هي البقاء داخل النادي العاصمي.
وأوضح الهزاع أن الأيام الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في المفاوضات بين مسؤولي النصر وغريب، وسط مؤثرات متزايدة بشأن تقارب وجهات النظر بين الطرفين، تمهيدًا لتوقيع عقد جديد.
وتأتي رغبة النصر في استمرار غريب بناءً على توصية من المدرب البرتغالي جورج جيسوس قبل رحيله، وهو ما أيده المدير الرياضي للنادي سيماو كوتينيو.
الاتحاد يستهدف ضم نواف الحبشي
أكد الصحفي الرياضي صالح عمر الأحمد أن الاتحاد حدد الصفقة البديلة لعبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، بعد تعثر المفاوضات معه مؤخرًا.
وأشار الأحمد إلى أن إدارة الاتحاد تتجه للتعاقد مع نواف الحبشي؛ جناح الحزم، حيث وضعته ضم قائمة اهتماماتها في الميركاتو الصيفي المقبل.
جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا شارك في 30 مباراة بمختلف بطولات الموسم الماضي (2025-26)، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
البيشي إلى الاتفاق
وفقًا للصحفي صالح عمر الأحمد فإن نادي الاتفاق قد اتفق مع لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي على ضمه لمدة موسمين.
البيشي ينتهي عقده مع العميد بنهاية الشهر الجاري، ولا نية للتجديد له بعد سبعة مواسم قضاهم مع النمور منذ عام 2019، تخللها فترة إعارة لضمك.
"لا أحد يريد الرحيل"
أكد الإعلامي الرياضي القريب من البيت الاتحادي ماجد هود أن كافة لاعبي الاتحاد المحليين لا يفكر في الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بمن فيهم الدوليين المستبعدين من المشاركة في كأس العالم 2026، إذ يفكرون في الحصول على فرصة أكبر داخل العميد وليس خارجه.
وشدد هود على أن أولوية الجميع هي الاستمرار في الموسم المقبل، على أن يكون القرار النهائي في يد المدرب المنتظر التعاقد معه عقب رحيل البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
مخطط بقيادة الهلال والنصر لتفكيك الاتحاد
يزعم المرشح الأسبق لرئاسة نادي الاتحاد وليد الشهري أن هناك مخطط لتفكيك الألعاب المختلفة في العميد، على غرار الأنباء التي ترددت عن الأهلي خلال الفترة الماضية بشأن إلغاء كافة الرياضات الأخرى بقلعة الكؤوس والإبقاء على كرة القدم فقط.
وادعى الشهري أن هذا المخطط ضد الاتحاد يقوده الهلال والنصر بالتعاون مع ناديي القادسية والعلا.
وكتب وليد الشهري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "علمت أن اندية (القادسية/ العلا/ الهلال/ النصر) ينوون إستغلال القانون، وتفكيك العاب الاتحاد عن طريق تقديم عقود ليس للاعبين فقط، بل لاداريين أخلصوا ونجحوا في ادارة الالعاب المختلفة في الإتحاد لعدة أعوام".
وأضاف: "ما يخطط له أعضاء اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي لالغاء عدة العاب فردية وجماعية بداعي ظروف ماليه، نفس المخطط يرتب له في الاتحاد ولكن عن طريق أندية أخرى يساعدها في ذلك حال الركود الاداري الذي يشهده نادي الاتحاد".
وليد الشهري اختتم: "في يونيو 2023 حين إجتمعنا مع عدد من قيادات وزارة الرياضة، أبلغنا أصحاب السعادة المسؤولين أننا إستطعنا إقناع عدة شركاء في القطاع الخاص برعاية العاب الإتحاد المختلفة وفق بنود تماثل ما يتم تنفيذه في الاندية الاوروبية، وقد نال ثناء أصحاب السعادة مسؤولي الوزارة .. لكن، الآن وبعد مرور عدة سنوات يبدو أن من يرغب في إعادة ثقة القطاع الخاص، عليه أن يعود ويبدأ من نقطة الصفر لبناء الثقة، إذا صدقت الأخبار ونفذت الأندية الأخرى خططها في تفكيك الاتحاد".