أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | حكم عربي "له سوابق مع المنتخب السعودي" يدير مواجهة العميد والشمال .. وتحدي بين بيرجفاين ومشجع هلالي
توابع فشل صفقة حاج موسى
"الأمر لا يتعلق بأموال السعودية بل بسوء تخطيط فينورد" .. غضب هولندي بعد فشل انتقال أنيس حاج موسى إلى الاتحاد
شنّ مايك فيرويج وفالنتين دريسن هجوماً حاداً على مجلس إدارة فينورد يوم الاثنين في برنامج «Kick-Off» الذي تبثه صحيفة «دي تيليغراف». وكان حكمهما واضحاً: كان ينبغي على ديفي ريجو؛ المدير الرياضي، وروبرت إينهورن؛ الرئيس التنفيذي، إدارة فترة الانتقالات الأخيرة بشكل أفضل.
ردًا على قرار فينورد .. تصرف غريب من أنيس الحاج موسى بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد!
يبدو أن الدولي الجزائري أنيس الحاج موسى، المحترف في فينورد الهولندي، قرر التعليق على فشل انتقاله إلى الاتحاد، على طريقته الخاصة، من خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقام اللاعب الجزائري بتغيير صورته الشخصية عبر منصة (إنستجرام)، حيث كانت صورته السابقة تظهره مرتديًا قميص فينورد، قبل أن يغيّرها بصورة جديدة، تظهره مرتديًا قميص منتخب الجزائر، ويضع قناع أكسجين على وجهه.
- AFP
كويتي حكمًا لمواجهة الاتحاد والشمال
أوضح الصحفي عيسى سعيد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استقر على اختيار الكويتي أحمد العلي حكمًا لمواجهة الاتحاد أمام الشمال القطري.
العميد من المقرر أن يلتقي بالفريق القطري في 14 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد على اختيار العلي باستياء، فكتب: "حكم له سوابق مؤسفة مع المنتخب السعودي".
تحدي بين بيرجفاين ومشجع هلالي
انتشر فيديو طريف للجناح الهولني للاتحاد ستيفن بيرجفاين مع أحد مشجعي الهلال الصغار، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المشجع طلب من الهولندي الالتقاء بلاعبي الاتحاد، عارضًا عليه أن يحقق له هذا الطلب إذا ما وصل فيديو لهما لعدد معين من الإعجابات، وقد حدد بيرجفاين مليون إعجاب، وهو ما وافق عليه الأول.
أخبار الانتقالات
جماهير الاتحاد تريد طالبي .. أندية روشن تلجأ إلى "حيلة" دوري جوّي للنخبة لضم صفقات جديدة بعد غلق الميركاتو!
على الرغم من إغلاق سوق الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، إلا أن "حيلة قانونية" تمنح الأندية فرصة جديدة لتسجيل لاعبين أجانب جدد، على مدار ما يقارب الأسبوعين.
اليوم الأخير، شهد حوالي 20 صفقة جديدة، وسط انتقالات لاعبين بين أندية دوري روشن، وكذلك استقطاب لاعبين أجانب، ما بين المواليد أو فوق السن، مثل تعاقد القادسية مع لاعب مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، مامادو سانجاري، ورحيل ريكاردو ماتياس من الأهلي للشباب، وكذلك تعاقد الاتحاد مع جورجينيو فينالدوم، واستقطاب الأهلي للمحور إبراهيما ديابي من سيركل بروج.
إلينيخينا أيقونة الدوري السعودي؟
بين تقليد ليفاندوفسكي وشائعة كفاراتسخيليا .. هل يستحق هدف إيلينخنا أن يكون شعار الدوري السعودي؟
أكثر من مجرد ارتقاء، هدف عالمي خطف به النيجيري جورج إيلينيخنا، مهاجم الاتحاد، أنظار الجميع، حينما هز شباك نواف العقيدي، في ليلة لعب فيها دور البطولة، في الفوز على النصر بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".
روعة الهدف التي برزت في ارتقاء إيلينخنا، ومرونة في رفع قدمه مسافة 2.20 متر من أجل إيداع الكرة في الشباك، صنع لوحة فنية مذهلة، حتى خرج الإعلامي خالد الشنيف، ليطالب بأن تكون لقطة مهاجم الاتحاد، هي بمثابة "شعار الدوري السعودي" في المرحلة المُقبلة.
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