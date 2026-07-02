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أخبار الاتحاد اليوم | حسم التعاقد مع لاعب الفيحاء .. رهن مصير فرانك كيسييه بخطوة مُعطلة ودومينجوس سواريز عقبة أمام المدرب الجديد
الجديد في ملف المدرب
بدعم من يورجن كلوب.. الاتحاد يتفق مع "قاهر النصر" ودومينجوس سواريز عقبة أمام الصفقة!
يبدو أن مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، اختار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي من المقرر أن "يخلف" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المنصب.
الاتحاد "أقال" كونسيساو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك بعد "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
فضّل أضواء البريميرليج على المال .. صدمة جديدة للاتحاد في رحلة البحث عن خليفة كونسيساو!
كشف موقع "فوت ميركاتو"، أن الاتحاد حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي بيير ساج لقيادة العميد في الموسم الجديد، وقدم له عرضًا ماليًا ضخمًا، لكن المدرب رفض رغم الإغراءات.
خسارة صفقة غريب .. وتقديم عرض لأليسون
وسط "عاصفة" الخروج من كأس العالم .. النصر يؤمن بقاء عبد الرحمن غريب بعد جدل الهلال والاتحاد
يبدو أنه سيسدل الستار أخيرًا على مسلسل الجدل، حول مستقبل عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وإن كان يُحتمل أن يفتح بابًا آخر للجدل، في ظل عاصفة الجماهير بعد خروج المنتخب السعودي من نهائيات كأس العالم 2026.
للتغلب على منافسه السعودي .. الاتحاد يدخل السباق على أليسون بيكر بعرض مالي ضخم
كشفت تقارير صحفية موثوقة عن رغبة جادة من إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم صفقة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حيث قدم النادي الجداوي عرضًا ماليًا مغريًا للحصول على خدمات حامي عرين "الريدز".
الاتحاد يضم راكان الكعبي
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" إتمام الاتحاد تعاقده مع راكان الكعبي؛ لاعب وسط الفيحاء، يعقد يمتد حتى عام 2030.
صاحب الـ23 عامًا صفقة مجانية للنادي الجداوي بعد نهاية عقده مع الفيحاء، إذ رغب الأخير في تمديد عقده، لن دون فائدة.
جدير بالذكر أن الكعبي شارك الموسم الماضي في 25 مباراة بدوري روشن السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.
مصير كيسييه مرتبط بالمدرب الجديد
في وقت يرغب به الإيفواري فرانك كيسييه الانتقال من الأهلي إلى الدوري الإيطالي، يريد الاتحاد إبقاءه بدوري روشن السعودي.
وبحسب الصحفي عماد الحازمي فإن ملف كيسييه عُرض على مسؤولي الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل أحد الوكلاء، لكن النادي الجداوي ينتظر حسم التعاقد مع مدرب جديد، ومن ثم تحديد الموقف من الصفقة.
وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي رحيل كيسييه بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي (2025-26).