أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | إدارة العميد تضع عينيها على نجمي الأهلي .. والبحث عن عروض لثنائي الدفاع
ثنائي الأهلي يدخل حساب الاتحاد
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الثنائي المصري مروان عطية وإمام عاشور، دخل اهتمامات الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد خلال الصيف الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الجداوي يدرس عدة خيارات في وسط الملعب، منها الثنائي المصري الذي يحظى بتقدير فني من الإدارة الرياضية، لكنها تنتظر قرار المدرب الألماني ينز فيسينج قبل اتخاذ أي خطوة رسمية مع الأهلي المصري.
وكان الثنائي قد تألق بشكل لافت للنظر مع المنتخب المصري خلال كأس العالم 2026، حتى وصل إلى دور الـ16 قبل الهزيمة المثيرة أمام المنتخب الأرجنتيني 2-3.
ملف كيلر تحت الدراسة
يستعد المدافع الكاميروني ستيفان كيلر لخوض مواجهة الجزيرة الإماراتي، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، في 11 من أغسطس المقبل، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العميد تتجه لقيد كيلر في القائمة الآسيوية، مع مشاركته في الجولات الأولى من الموسم المقبل بدوري روشن السعودي، لحين اعتماد القائمة المحلية النهائية، التي ستضم 25 لاعبًا.
وفيما بعد سيتحدد موقف كيلر سواء بالاكتفاء بقيده آسيويًا فقط أو بقيده محليًا كذلك، وفقًا للصفقات الجديدة ومدى جاهزية العناصر الحالية للفريق.
برنامج خاص للثنائي الدولي
أعد المدرب الألماني ينز فيسينج؛ المدير الفني للاتحاد، برنامجًا خاصًا للثنائي الدولي السعودي حسن كادش وصالح الشهري، بعد انضمامها لمعسكر الإعداد في ماربيا الإسبانية، أول أمس الجمعة.
ولا يزال الألماني في انتظار لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، المقرر التحاقه بالمعسكر في 23 من يوليو الجاري.
نجوم الاتحاد يرجحون كفة الأرجنتين
كشف نجوم الاتحاد في معسكر ماربيا الإسبانية، عن توقعاتهم لنهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، المقرر له مساء اليوم الأحد.
ورجح غالبية نجوم العميد فوز رفاق ليونيل ميسي على رفاق لامين يامال.
الاتحاد يبحث عن عروض لميتاي وسيميتش
أكد الصحفي الاتحادي ماجد هود أن الإدارة الرياضية في النادي تبحث حاليًا عن عروض للثنائي ماريو ميتاي وكارلو سيميتش، للاستغناء عنهما خلال الصيف الجاري.
فيما أوضح هود أن عملية البحث عن خليفة لاعب الوسط فابينيو لا تزال جارية، حيث يريد مسؤولو العميد التعاقد مع لاعب حر بدلًا منه.
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