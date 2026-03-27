علي رفعت

أضغاث أحلام فلورنتينو بيريز.. لماذا لن يرتدي بيدري قميص ريال مدريد أبدًا؟

بيدري

بيريز معجب ببيدري!

في مفاجأة فجرتها الأوساط الإعلامية الإسبانية، كشف الصحفي روبرتو جوميز عبر أثير "إذاعة ماركا" عن رغبة جامحة لدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في الحصول على خدمات بيدري جونزاليس أهم لاعب وسط في برشلونة حاليًا.

هذا الخبر، الذي نزل كالصاعقة على جماهير البلوجرانا، أعاد إلى الأذهان ذكريات صفقات الانشقاق الكبرى التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية قديمًا، إلا أن القراءة المتأنية للمعطيات الراهنة تشير بوضوح إلى أن طموح بيريز لن يتجاوز كونه مجرد أضغاث أحلام مستحيلة التحقق على أرض الواقع المعاصر، فبيدري ليس مجرد لاعب، بل هو روح المشروع الجديد في كامب نو.


  • أضغاث أحلام


    تبدو فكرة انتقال بيدري إلى سانتيادو برنابيو ضربًا من الخيال وهو ما أكده جوميز نفسه الذي شدد على الفروق الكبيرة بين الإعجاب بلاعب والقدرة على ضمه، وذلك لعدة أسباب جوهرية، أولها يتعلق بالولاء المطلق الذي يظهره الفتى الذهبي لناديه الحالي. 

    بيدري، الذي نشأ على حب ألوان البارسا، أعلن في مناسبات لا تحصى أن حلمه الأكبر كان دائمًا هو النجاح بقميص البلوجرانا والسير على خطى أساطيره مثل تشافي وإنييستا. 

    هذا الارتباط الوجداني يجعل من إغراءات العاصمة الإسبانية مجرد ضجيج لا يجد صدىً في قلب لاعب يرى في نفسه قائدًا لمستقبل النادي الكتالوني، وهو ما يقطع الطريق تمامًا أمام أي محاولة مدريدية لجس نبضه عاطفيًا.


    جدار لابورتا


    من الناحية القانونية والمالية، شيدت إدارة جوان لابورتا حصنًا منيعًا حول لاعبها المدلل، فعقد بيدري الحالي يتضمن شرطًا جزائيًا فلكيًا قيمته مليار يورو، وهو رقم تم وضعه خصيصًا لردع أي محاولة من الأندية المنافسة، وتحديدًا ريال مدريد، للقيام بعملية قرصنة قانونية. 

    وفي ظل القوانين الصارمة للعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، يبدو دفع مثل هذا المبلغ أمرًا مستحيلًا حتى على نادي بحجم ريال مدريد حتى لو توفرت الماديات، مما يجعل العقد بمثابة قيد حديدي يمنع رحيل اللاعب دون موافقة ناديه، وهي موافقة لن تأتي أبدًا مهما كان الثمن المعروض.


  • استحالة تكرار سيناريو فيجو


    وعند العودة بالتاريخ إلى عام 2000، نجد أن صفقة انتقال لويس فيجو التي يمني بيريز نفسه بتكرارها كانت نتاج ظروف استثنائية لن تتكرر.

     وقتها، استغل بيريز ثغرة في العقد ووعودًا انتخابية وضغوطًا مادية لم تعد موجودة في عصر الاحتراف الحالي. 

    فيجو كان يبحث عن تقدير مادي ضخم، بينما بيدري يعيش في بيئة تقدره فنيًا ومعنويًا إلى أقصى حد. 

    علاوة على ذلك، فإن الدوافع الفنية لبيريز حاليًا تنصب على سد الفراغ الذي تركه رحيل الأسطورة توني كروس، لكنه يدرك في قرارة نفسه أن انتزاع قلب برشلونة النابض يتطلب أكثر من مجرد المال، يتطلب خيانة كروية كبرى لم يعد بيدري، ولا جيله الحالي المتمسك بالهوية الكتالونية، مستعدين لارتكابها.


    قيمة بيدري لبرشلونة


    فنيًا، يمثل بيدري القطعة الأهم في رقعة شطرنج المدرب الألماني هانزي فليك، الاعتماد عليه لسنوات قادمة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لبناء فريق قادر على استعادة الهيمنة المحلية والأوروبية. 

    برشلونة اليوم، وهو في مرحلة التعافي المالي بفضل صفقات الرعاية الضخمة وإعادة فتح الكامب نو لم يعد ذلك النادي الضعيف الذي يضطر لبيع نجومه لسد ديونه، بل أصبح يمتلك القوة الكافية للقول لا في وجه أي عرض مدريدي أو غير ذلك، خصوصًا إذا كان المستهدف هو اللاعب الذي يمنح الفريق توازنه وهويته الفنية فوق أرضية الميدان.


  • بيت القصيد


    يبقى بيدري الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه في برشلونة، وحلم بيريد بضمه سيظل حبيس الأدراج والمقالات الصحفية المثيرة.

    فبين شرط جزائي ملياري، وولاء قلبي لا يشترى بالمال، وتاريخ يرفض تكرار مأساة فيجو، يظل قميص ريال مدريد بعيد المنال عن جسد الفتى الذي اختار أن يكون ملكًا في كتالونيا بدلًا من أن يكون مجرد صفقة دعائية في مدريد. 

    الحقيقة الثابتة هي أن بيدري باقٍ ليرسم مستقبل البارسا، بينما سيبقى المدريديون يراقبون سحره من بعيد، مكتفين بمجرد التمني الذي لن يغير من الواقع شيئًا.


