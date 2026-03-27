أضغاث أحلام فلورنتينو بيريز.. لماذا لن يرتدي بيدري قميص ريال مدريد أبدًا؟

في مفاجأة فجرتها الأوساط الإعلامية الإسبانية، كشف الصحفي روبرتو جوميز عبر أثير "إذاعة ماركا" عن رغبة جامحة لدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في الحصول على خدمات بيدري جونزاليس أهم لاعب وسط في برشلونة حاليًا.

هذا الخبر، الذي نزل كالصاعقة على جماهير البلوجرانا، أعاد إلى الأذهان ذكريات صفقات الانشقاق الكبرى التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية قديمًا، إلا أن القراءة المتأنية للمعطيات الراهنة تشير بوضوح إلى أن طموح بيريز لن يتجاوز كونه مجرد أضغاث أحلام مستحيلة التحقق على أرض الواقع المعاصر، فبيدري ليس مجرد لاعب، بل هو روح المشروع الجديد في كامب نو.



